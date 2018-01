Divirta-se: Itaú Cultural 30 Anos de Cinema Brasileiro e mais oito mostras em cartaz

Itaú Cultural 30 anos de Cinema Brasileiro

Até 4ª (16), a mostra exibe 36 filmes, que representam um panorama da produção nacional nas últimas três décadas, entre ficções, documentários e animações. O ciclo é mais uma das atividades em comemoração aos 30 anos do Itaú Cultural. No domingo (12), o Espaço Itaú Augusta recebe cinco filmes, entre os quais ‘O Menino e o Mundo’ (14h) e ‘O Invasor’ (20h). Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

12ª Mostra Mundo Árabe de Cinema de 2017

Em 2017, a edição da mostra, em exibição no CineSesc, tem como tema ‘os territórios que nos atravessam’. Hoje (11), tem sessão de ‘3000 Noites’, de Mai Masri, que conta a história de Layla, uma jovem professora palestina condenada a 8 anos de prisão após ser acusada falsamente. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12. Programação completa.

Escola: Cidade Aberta

Até 4ª (16), o Caixa Cultural São Paulo recebe a mostra, que traz uma reflexão sobre as relações com a instituição escolar e o processo de ocupação das escolas paulistas. No sábado (12), o evento projeta três longas: ‘Marcelo Zona Sul’ (16h); ‘Bom Dia’ (18h30); e ‘Entre os Muros da Escola’ (23h). Caixa Cultural São Paulo. Praça da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Grátis. Programação completa.

Baiacu

No projeto idealizado por Angeli e Laerte, o Sesc Ipiranga exibe, até 29/8, sempre às terças-feiras, filmes sobre grandes quadrinistas brasileiros. Na 3ª (15), às 19h30, tem sessão de ‘Wood & Stock – Sexo, Orégano e Rock’n’roll’, de Otto Guerra. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cinema Português Contemporâneo

A proposta da mostra, em exibição no circuito Spcine até domingo (13) , é jogar luz sobre a produção cinematográfica portuguesa, com destaque para cineastas como Luís Galvão Teles e Diana Andringa. Todas as sessões são gratuitas. No sábado (12), tem ‘As Mil e uma Noites: V. 3, o Encantado’ (15h); ‘Treblinka’ (17h); e ‘Via de Acesso’ (19h15). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis.

Delicado e Delinquente: Jerry Lewis

Até 29/8, o Sesc Santana apresenta a mostra, baseada nas obras do ator, diretor e roteirista Jerry Lewis. As sessões acontecem sempre às terças-feiras, às 20h. Na 3ª (15), ganha destaque o filme ‘O Mensageiro Trapalhão’. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Rocky Spirit

O maior festival de cinema ao ar livre do País reúne, no sábado (12) e no domingo (13), 25 dos melhores documentários de aventura produzidos no mundo, como ‘Sangue Latino’, dirigido por Gabriel Tarso. Além disso, o evento, que ocorre no Parque Villa Lobos, entre 17h e 23h, conta também com música ao vivo. Parque Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Grátis. Programação completa.

Cine Paterna

Em comemoração ao Dia dos Pais, o projeto Cine Materna, no Shopping Vila Olímpia, dará lugar a uma sessão especial, no sábado (12). Os primeiros 50 papais, com um(a) acompanhante e um bebê de até 18 meses, poderão assistir, gratuitamente, aos longas ‘Planeta dos Macacos: A Guerra’ e ‘Em Ritmo de Fuga’, ambos às 11h. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-4173. Grátis. Programação Completa.

Prelúdio da Fúria

Na 5ª (17), às 19h, o longa ‘Prelúdio da Fúria’, de Gilvan Barreto, ganha exibição única no Itaú Cultural. O longa, contemplado pelo projeto Rumos, confronta a vivência subjetiva e estética dos processos criativos de fotógrafos, artistas visuais e músicos brasileiros. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis.