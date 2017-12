Divirta-se indica sete mostras de cinema em cartaz na capital

43º Festival Sesc Melhores Filmes

Até 4ª (19), o CineSesc realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores longas de 2016, nas mais variadas categorias. Na 4ª (19), tem projeção de ‘O Regresso’ (2015), de Alejandro González Iñárritu, às 21h30. Na trama, Hugh Glass parte para o oeste americano em busca de riquezas, onde enfrentará de tudo para sobreviver. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis. Programação completa: bit.ly/sescmelhores

Cinemário

Em seu ciclo de cinema, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia Stanley Kubrick, com produções assinadas pelo diretor. Na 3ª (18), às 18h30, tem sessão do clássico ‘O Iluminado’ (1980). Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Circuito Indie Festival 2017

Até 26/4, o Sesc Santana apresenta mais uma edição da mostra, cuja ideia é promover um espaço de ressonância do cinema independente contemporâneo. Na 3ª (18), às 20h, será projetado ‘Estranhos no Paraíso’’, longa de Jim Jarmusch. Já na 4ª (19), também às 20h, é a vez do francês ‘A Morte de Luiz XIV’, de Albert Serra. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis. Programação completa: bit.ly/indiesant



Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de abril é Spike Lee. Na 3ª (18), às 19h, tem sessão de ‘Garota 6’ (1996), que narra a história de uma jovem que sonha em ser atriz. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Itinerante Histórias que Ficam

A Fundação CSN apresenta a mostra, que vai exibir documentários financiados por edital em mais de 20 cidades. Na 3ª (18), às 19h, o evento abre com a projeção do filme ‘Corpo de Delito’, de Pedro Rocha, seguido de debate. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, 3065-4333, Pinheiros. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra de Filmes da Austrália 2017

Até 24/4, o CCBB traz uma seleção com as principais obras cinematográficas do país. No sábado (15), tem projeção de três longas: às 14h30, ‘O Casamento de Muriel’, de P. J. Hogan; às 17h, é a vez de ‘Laranjas e Sol’, de Jim Loach; por fim, às 19h, ‘O Ano em que Vivemos em Perigo’, de Peter Weir. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis.

Sexta Mais que Básica

O Espaço Itaú Augusta recebe o projeto, que inclui maratona de filmes inéditos, homenagens e encontros, sempre na segunda sexta-feira de cada mês. Hoje (14), à meia-noite, tem pré-estreia do longa ‘Paterson’, de Jim Jarmusch. Às 2h15, há projeção de ‘O Sonho de Greta’, da diretora Rosemary Myers. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 33.