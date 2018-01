Divirta-se indica sete mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Bertrand Blier e a Comédia como Provocação

O Caixa Belas Artes homenageia, até 28/6, o diretor francês Bertrand Blier, um dos principais nomes da comédia mundial. Ao todo, serão exibidos 15 longas. No sábado (17), tem ‘Por Amor ou por Dinheiro?’ (16h), ‘Os Atores’ (18h30) e ‘Corações Loucos’ (23h30). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 10.

Cine Sesi-SP no Mundo: A Vida em Israel

Até 24/6, o Cine Sesi recebe a mostra, inteiramente voltada ao cinema israelense, que exibirá oito longas premiados do país. Um deles é ‘Delicada Relação’, drama de Eytan Fox que retrata os meandros do cotidiano militar em Israel. O filme será exibido no sábado (17), às 15h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. Grátis (ingressos: sesisp.org.br/meu-sesi).

O Conto da Princesa Kaguya

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, a recém-inaugurada Japan House, em parceria com CineSesc, exibe o longa ‘O Conto da Princesa Kaguya’, baseado em um conto popular do país, no sábado (17), às 12h. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Festival Varilux de Cinema Francês

O Festival Varilux de Cinema Francês chega à 8ª edição e projeta, em 12 espaços paulistanos, os mais recentes filmes de Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Juliette Binoche e Marion Cotillard. Até 4ª (21), serão exibidas 19 produções inéditas do país – o recorde do festival. Além disso, o evento também promove sessões educativas e até laboratório de roteiros. Programação completa: bit.ly/variluxcinema



In-Edit Brasil

Até 25/6, a 9ª edição do festival de documentários musicais traz a São Paulo mais de 60 títulos, representando 18 países. O evento presta homenagens aos 50 anos da Tropicália e aos 40 anos do movimento punk. Além disso, traz filmes sobre a banda de metal nacional Sepultura e o jazzista norte-americano John Coltrane. Programação completa: bit.ly/editbrasil



Mostra Spike Lee

Até 27/6, o Sesc Campo Limpo celebra o 60º aniversário de Spike Lee e também toda a sua contribuição ao cinema moderno. Na 3ª (20), às 20h, será exibido o longa ‘A Hora do Show’. Nele, o cineasta discute o racismo e o estereótipo do negro. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês de maio é o cineasta sérvio Emir Kusturica. Na 3ª (20), às 19h, tem sessão do longa ‘Gata Preta, Gato Branco’, que narra os planos de um cigano para dar o grande golpe no chefão da comunidade onde vive. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).