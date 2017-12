Divirta-se indica seis mostras em cartaz na capital paulista

Circuito Indie Festival 2017

Até 4ª (26), o Sesc Santana apresenta mais uma edição da mostra, cuja ideia é promover um espaço de ressonância do cinema independente contemporâneo. Na 3ª (25), às 20h, será projetado ‘Janis: Little Girl Blue’, longa de Amy J. Berg. Já na 4ª (26), também às 20h, é a vez do clássico ‘Blow-up’, de Michelangelo Antonioni. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis. Programação completa: bit.ly/indiesant

E o Vento Levou

O Cinemark leva o clássico, de Victor Fleming e George Cukor, para sete salas da rede. A exibição única ocorrerá nesta 3ª (25), às 20h. R$ 16. Programação completa: bit.ly/eovento

Mostra Aventura Antonioni

Até 22/5, o CCBB faz uma retrospectiva especial da trajetória do diretor italiano Michelangelo Antonioni, que ajudou a definir o cinema como uma arte moderna. O evento começa na 4ª (26), às 17h, com a exibição de ‘Um Piloto Retorna’ e, às 19h, tem ‘O Abismo de um Sonho’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/avantoni

Mostra de Filmes da Austrália 2017

Até 2ª (24), o CCBB traz uma seleção com as principais obras cinematográficas do país. No sábado (22), tem projeção de três longas: às 15h, ‘Laranjas e Sol’, de Jim Loach; às 17h, é a vez de ‘Promessas de Guerra’, de Russell Crowe; e, por fim, às 19h15, ‘O Predestinado’, dos irmãos Michael e Peter Spierig. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis.

Mostra Jovem.Doc

De 3ª (25) a 5ª (27), a Cinemateca Brasileira faz exibição especial dos dez documentários realizados por meio de edital. Na 3ª (25), às 20h, tem projeção de dois filmes: ‘A Batalha de São Bráz’, de Adrianna Oliveira, e ‘Enquadro’, do diretor Lincoln Péricles. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

Tela Clássica

O Sesc Pinheiros homenageia Spike Lee. Na 3ª (25), às 19h, tem sessão de ‘O Verão de Sam’, que narra as consequências de uma série de assassinatos em Nova York. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).