Divirta-se indica cinco mostras de cinema em cartaz na capital

6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental

A partir de 5ª (1), o festival, que ocorre em 30 espaços da cidade e celebra a Semana Nacional do Meio Ambiente – comemorada na primeira semana de junho –, traz uma retrospectiva com foco na Amazônia e homenageia Vincent Carelli e Werner Herzog. Grátis. Programação completa: bit.ly/ecomostra

Mostra Ciranda de Filmes

Até domingo (28), o Espaço Itaú Augusta recebe a 4ª edição da mostra, com foco em infância e educação. Ao todo, serão exibidos 60 títulos. No sábado (27), às 14h30, tem projeção de ‘Era o Hotel Cambridge’, de Eliane Caffé, seguido de bate-papo com a diretora. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: bitly/mostraciranda

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de maio é Emir Kusturica. Na 3ª (30), às 19h, tem sessão de ‘Vida Cigana’, que narra os anseios de um cigano atraído pela ideia de fortuna. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cinema Mexicano Contemporâneo

Até 31/5, o Caixa Belas Artes faz um recorte da atual produção cinematográfica do México. No sábado (27), o evento exibe três longas: às 16h, tem ‘O Bom Cristão’, de Izabel Acevedo; às 18h30, é a vez de ‘As Escolhidas’, dirigido por David Pablos; e, por fim, às 23h30, ‘Te Prometo Anarquia’, de Julio Hernández Cordón. Caixa Belas Artes. R. Da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 10.

O Cinema de Jerzy Skolimowski

O CCBB apresenta a mostra, que homenageia um dos grandes nomes da Nouvelle Vague polonesa, até 12/6. Grande parte da obra do cineasta é inédita no Brasil. Nesta sexta-feira (26), há exibição de ‘Correntes da Primavera’, às 17h30, e ‘O Grito’, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/cinejerzy