Divirta-se indica as melhores atrações da Virada Cultural 2017

Das 18h de sábado (20) até as 18h de domingo (21), São Paulo terá 24 horas com mais de 900 atrações gratuitas. Nesta edição, a estrutura da Virada Cultural mudou. Os grandes palcos deixam a região central e ocupam outros eixos da cidade. A festa continua no Centro, mas com tablados de até 1 metro de altura e opções gastronômicas – como a Feira de Comida Nordestina na Praça do Patriarca, durante todo o evento; e a de cervejas artesanais na Praça Dom José Gaspar (dom., 10h/18h). Dica: a programação pode sofrer alterações (acompanhe pelo site: viradacultural.prefeitura.sp.gov.br). Renato Vieira (com colaboração de André Carmona, Celso Filho e Júlia Corrêa)

ANHEMBI

Foto: Célia Santos

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Depois de animar o carnaval paulistano este ano, Daniela Mercury (foto acima) abre o palco da zona norte às 18h de sábado. Fique por lá para ver um espetáculo do Circo Zanni, às 21h30, e show de Fafá de Belém, à 0h30. Com os sucessos de seus 35 anos, os Titãs encerram os shows às 16h30 de domingo. Nos intervalos, tem o DJ Reggie Moraes. Av. Olavo Fontoura, 1.209, portões 20 e 30, Santana.

CHÁCARA DO JOCKEY

Foto: Alex Silva/Estadão

+ A música rola em dois palcos. Liniker e os Caramelows (foto acima) abrem o dia tocando às 18h de sábado. As Bahias e a Cozinha Mineira vêm às 20h30, com Tulipa Ruiz. O som continua com a banda chilena Juana Fe (23h) e Dona Onete com Gaby Amarantos (1h30). E a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana convida Nando Reis às 18h de domingo. Av. Prof. Francisco Morato, 5.300, V. Sônia.

PARQUE DO CARMO

Foto: Marcos Hermes

+ Alcione (foto acima) encerra a programação do palco principal às 17h de domingo – antes, tem show de Diogo Nogueira, previsto para as 13h. No mesmo dia, o samba também domina o segundo palco, com o grupo Casuarina (14h) e o encontro dos bambas Wilson das Neves e Germano Mathias (16h). A programação do parque é aberta às 18h de sábado com a banda de forró Bicho de Pé e participação de Fagner. Nesse dia, o reggae do grupo Planta e Raiz vem às 20h. Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951, Itaquera.

PRAÇA DO CAMPO LIMPO

Foto: Marta Azevedo

+ O rapper MV Bill faz show neste palco às 2h de sábado para domingo. Depois de pausa na programação, Mart’nália (foto acima) canta, a partir das 12h, músicas do álbum ‘+ Misturado’ (2017). Ícone do samba, o grupo Fundo de Quintal deve interpretar clás- sicos como ‘O Show Tem que Continuar’, em apresentação às 18h de domingo. Pça. João Tadeu Priolli, Jd. Bom Refúgio.

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

+ Ali, a programação ocorre apenas no domingo, a partir das 9h, privilegiando atividades infantis, com espaço para uma feira gastronômica. Além de ver espetáculos (leia mais na pág. 16), as crianças podem participar de oficinas de pipa, peão e pintura de rosto. Artistas circenses estarão por lá entre 10h e 16h. E o funkeiro teen MC Gui se apresenta às 15h. Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos.

NO CENTRO

Foto: Sérgio Castro/Estadão

+ Artistas brasileiros contemporâneos fazem tributos a grandes nomes da música nacional e internacional. Curumin canta Stevie Wonder às 18h de sábado. E, às 23h59, Ellen Oléria, Saulo Duarte, Tony Tornado, Lincoln Tornado e Carlos Dafé apresentam o show ‘Um Baile por Tim Maia Racional’. Já Filipe Catto (foto acima) interpreta sucessos de Cássia Eller às 9h de domingo. Boulevard da Avenida São João, Centro.

Foto: Jr Franch

+ No Edifício Copan, há palco para os artistas que trabalham com a temática LGBT. Autor do hit ‘Insight’, o paraense Jaloo (foto acima) apresenta seu tecnobrega às 13h de domingo. O rapper Rico Dalasam é a atração seguinte, cantando músicas do álbum ‘Orgunga’ (2016) às 15h. Às 18h, MC Linn da Quebrada fecha a programação. Av. Ipiranga, 200, Centro.

+ Diferentemente de anos anteriores, o Teatro Municipal não abrigará releituras de álbuns consagrados. O espaço vai receber atrações como a Orquestra Sinfônica Municipal, que faz concerto às 22h de sábado, e o fadista português Camané, fechando a programação no domingo, às 18h. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República. Retirar ingresso 1h antes.

Foto: Fábio Motta/Estadão

+ Depois de sua participação em show que homenageia Tim Maia, o ator e cantor Tony Tornado (foto acima) é a atração do palco com artistas de soul e funk, às 13h de domingo. Grupos clássicos que marcaram a sonoridade dos anos 1970 no Brasil, a Banda Black Rio e o Azymuth se apresentam antes, à 1h e às 3h, respectivamente. Pça. da República, República.

+ No palco dedicado ao hip hop, o baterista Sorry Drummer e o DJ Erick Jay apresentam o projeto Hip Hop – As Origens, contando os primórdios do estilo. A apresentação ocorre às 18h de sábado, dando lugar a Tássia Reis e às músicas do álbum ‘Outra Esfera’ (2016), a partir das 21h. Integrante do Racionais MC’s, Edi Rock interpreta o repertório do disco solo ‘Contra Nós Ninguém Será’ (2013), às 3h. KL Jay, que também faz parte do Racionais, e Xis encontram-se no domingo bem cedo, às 6h. Rincón Sapiência (15h) e Thaíde (18h) encerram a programação. R. 24 de Maio, República.

Foto: Azevedo Lobo

+ O rock não poderia estar ausente. No palco que abriga artistas do gênero, há boas bandas como o Maglore (foto acima), que faz show no sábado, a partir das 22h. Luiza Lian e a banda Baleia se apresentam no domingo, respectivamente às 12h e às 14h. R. 7 de Abril, República.

+ Formato que movimenta a agenda teatral, os musicais têm um palco só para eles. Entre os destaques, ‘Gota D’Água (A Seco)’, no sábado às 21h, com Laila Garin. No domingo, às 13h, vale conferir ‘60! Década de Arromba’, estrelado por Wanderléa. E, às 16h, ‘Alegria, Alegria’, que homenageia a Tropicália, traz Zélia Duncan. Vale do Anhangabaú, Centro.

+ Um palco dedicado ao forró traz atrações como Anastácia, parceira de Dominguinhos em ‘Eu Só Quero um Xodó’. Ela canta à meia-noite de sábado. Depois, às 4h do domingo, a dupla Caju e Castanha apresenta seus populares versos improvisados. Às 18h, é a vez do tradicional Trio Virgulino, que encerra a programação do palco. Pça. do Patriarca, Sé.

+ O palco Esquina do Samba abre no sábado, às 18h, com homenagem de Rita Braga aos 120 anos de Pixinguinha. Às 23h30, Célia celebra os cem anos do samba. No domingo, às 11h30, o destaque é Verônica Ferriani. E, às 15h30, toca Douglas Germano, autor de ‘Maria da Vila Matilde’, hit recente de Elza Soares. Av. Ipiranga com Av. São João, Centro.

Foto: Thiago Rodrigues

+ A programação de cortejos que percorrem as ruas do Centro tem início sábado, às 18h15, com o Arrasta Sandália – o bloco reúne os grupos Falamansa (foto acima) e Xaxado Novo, e homenageia o nordeste, com bonecos gigantes típicos. No domingo, às 14h, é a vez do ‘Cortejo 90tinha’, que celebra os anos 1990, com a presença de Compadre Washington e Beto Jamaica, do É o Tchan, e do grupo Molejo. Concentração: Teatro Municipal, Centro.

SESC

Foto: Rafael Arbex/Estadão

+ No Pompeia, tem dose dupla de Pato Fu (foto acima) no domingo. A banda se apresenta primeiro na madrugada, à 0h30. Mais tarde, às 18h, eles voltam com o grupo contemporâneo Autoramas. R. Clélia, 93, 3871-7700. Retirar ingresso a partir de sáb. (20), 16h.

+ No sábado, às 22h30, a unidade do Ipiranga recebe o show ‘A Casa É Sua’, do trio Arnaldo Antunes, Chico Salem e André Lima. A apresentação traz sucessos do repertório de Antunes. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000.

+ No Itaquera, Margareth Menezes, Sandra de Sá e Simoninha fazem o ‘Baile do Bem’, no sábado, às 21h. O show é uma homenagem a Jorge Ben Jor e Tim Maia. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200.

+ O Sesc da Vila Mariana receberá tributos a grandes nomes da música. No sábado, às 23h, por exemplo, a banda Vanguart toca repertório de Bob Dylan. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Retirar ingresso a partir de sáb. (20), 16h.

+ O músico Renato Teixeira é uma das atrações do Consolação. No sábado, às 18h, ele apresenta o show ‘Do Tietê ao Mississipi’. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Retirar ingresso a partir de sáb. (20), 16h.

Foto: Gabriela Biló/Estadão

+ O destaque da Ocupação Sesc Pq. Dom Pedro II é a ‘Sambada’ do artista Antonio Nóbrega (foto acima), domingo, às 15h30. Com músicos e dançarinos, ele apresenta ritmos tradicionais, como o frevo. Pça. São Vito, s/nº, Brás.

OUTROS ESPAÇOS

+ O Centro Cultural Olido recebe o show de Pélico na Sala Paiçandu, às 3h. Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga toca músicas do Rei na Sala Olido, às 11h de domingo. Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Retirar ingresso 1h antes.

+ No Centro Cultural São Paulo, a cantora Juçara Marçal se apresenta no sábado às 18h. Mariana Aydar vem na sequência, a partir das 19h30. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Retirar ingresso 1h antes.

+ A banda Ratos de Porão está entre os representantes do punk que fazem show no Centro Cultural da Juventude. É no sábado, às 22h. Av. Dep. Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3343-8999. Retirar ingresso 1h antes.

Foto: Márcio Fernandes/Estadão

+ O Centro Cultural da Penha recebe show com Guilherme Arantes (foto acima) tocando seus sucessos, no sábado, às 18h. Erasmo Carlos toca no mesmo horário, mas no domingo. Lg. do Rosário, 20, Penha, 2295-0401. Retirar ingresso 1h antes.

+ No Teatro Flávio Império, tem show do rapper Fióti, à meia-noite de sábado. Antes, às 21h, Nelson Sargento com o Samba do Bule é uma boa pedida. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Retirar ingresso 1h antes.

+ Domingo, às 6h, na Biblioteca Mário de Andrade, Mário Bortolotto participa de leitura dramática de ‘Dois Perdidos numa Noite Suja’, texto clássico de Plínio Marcos. R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Retirar ingresso 1h antes.

+ O Pagode da 27 abre a roda de samba no Centro Cultural Palhaço Carequinha, no sábado, às 18h. No domingo, também às 18h, é a vez do rap de Mano Brown. R. Prof. Oscar Barreto Filho, 50, Grajaú, 5925-4943. Retirar ingresso 1h antes.