Divirta-se indica 11 mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Noitão

No ciclo, que invade a madrugada, o Caixa Belas Artes realiza uma maratona de filmes, com sorteio de prêmios e café da manhã para os sobreviventes. Hoje (28), às 23h45, ganha destaque a pré-estreia de ‘A Autópsia’, de André Øvredal. Na sequência, será exibido ‘Os Outros’, que tem direção de Alejandro Amenábar, além de um longa surpresa. Caixa Belas Artes. R. Da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 32.

AfroeducAÇÃO

O Espaço Itaú – Frei Caneca exibe, no sábado (29), a partir das 11h, três curtas sobre mulheres negras brasileiras: ‘Elekô’, do coletivo carioca Mulheres de Pedra; ‘Nós, Carolinas’, do Nós, Mulheres da Periferia; e ‘Bambas – O Filme’, que tem direção de Anná Furtado. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Cineclubinho

No domingo (30), às 11h, o CineSesc exibe ‘Querida, Encolhi as Crianças’, dirigido por Joe Johnston. No longa, o cientista Wayne Szalinskitem, em uma experiência malsucedida, deixa seus filhos adolescentes do tamanho de insetos. Enquanto tenta resolver o enigma, os jovens enfrentam desafios. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis.

Cinemário

Em seu ciclo de cinema, a Biblioteca Mário de Andrade traz clássicos de um dos maiores cineastas de todos os tempos: Stanley Kubrick. Na 4ª (3), às 18h30, tem sessão de ‘O Iluminado’. Estrelado por Jack Nicholson, o filme conta a história de um escritor cujo filho tem poderes paranormais. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis.

Cine Blues

Até 19/5, o Reserva Cultural exibe documentários e filmes sobre o gênero, como parte da Expo Blues. Na 5ª (4), às 19h20, tem projeção de ‘Poucas e Boas’, com direção de Woody Allen. O longa narra a trajetória de Emmet Ray, um pianista de jazz que, além da música, ganha a vida como cafetão em Nova York. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3287-3529. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

É Tudo Verdade

O maior festival de documentários da América Latina chega à 22ª edição, com programação em cinco espaços da capital paulista, até domingo (30). A Cinemateca projeta, no sábado (29), às 14h, o longa ‘Avante, Soviete’, de Dziga Vertov, em homenagem aos cem anos da Revolução Russa. Cinemateca. Lg. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, 3512-6111. Grátis. Programação completa: bit.ly/tudoverdadedoc

Libertem Angela Davis

Na 4ª (3), às 19h, o Sesc Pinheiros projeta o filme ‘Libertem Angela Davis’, de Shola Lynch, que retrata a vida da ativista símbolo da luta pelo direito das mulheres. A exibição ocorre no contexto da exposição Todo Poder ao Povo! Emory Douglas e os Panteras Negras. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Aventura Antonioni

Até 22/5, o CCBB faz uma retrospectiva especial a trajetória do diretor italiano Michelangelo Antonioni, que ajudou a definir o cinema como uma arte moderna. Hoje (28), às 16h30, tem exibição de ‘Zabriskie Point’; às 19h, é a vez de ‘O Passageiro: Profissão Repórter’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/avantoni

Mostra Mário Cinéfilo

A mostra, parte do circuito SPcine, busca desvendar uma das inúmeras facetas do escritor Mário de Andrade por meio de seu trabalho como crítico de cinema. Hoje (28), às 15h, tem exibição de ‘O Garoto’, com direção de Charles Chaplin; às 18h, será projetado ‘O Homem do Pau-Brasil’, de Joaquim Pedro de Andrade; e, por fim, às 20h, ‘Lírio Partido’, dirigido por D.W. Griffith. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Grátis.

Royal Opera House: O Quebra-nozes

Em comemoração aos 90 anos do Royal Ballet, o Cinemark apresenta o clássico do balé internacional em três cinemas da rede: Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Pátio Paulista e Shopping Iguatemi. A exibição única ocorre na 3ª (2), às 20h. R$ 56,99. Informações e ingressos: bit.ly/royalquebra

