Divirta-se indica 11 mostras de cinema em cartaz na cidade

Cine-documentário de Carlos Pronzato

Até 27/3, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc apresenta uma mostra de documentários do diretor argentino Carlos Pronzato. Na 2ª (13), às 19h, tem sessão de ‘Carabina M2 – Uma Arma Americana: Che na Bolívia’ (2007). O documentário reconstrói a trajetória do líder argentino na Bolívia, por meio de entrevistas com importantes figuras daquele período. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).



Era o Hotel Cambridge

Na 2ª (13), a partir das 19h, o CineSesc recebe um evento em dose dupla. O filme ‘Era o Hotel Cambridge’, da diretora Eliane Caffé, será exibido em pré-estreia. Antes, haverá o lançamento do livro homônimo, da autora Carla Caffé, sobre o processo de criação do longa. A produção narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil. Junto com um grupo de sem-teto, eles ocupam um edifício no centro da capital. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Ghost in The Shell

O Cinemark leva a futurista animação japonesa, do diretor Mamoru Oshii, para nove salas da rede. A exibição única acontecerá na 3ª (14), às 20h. O longa antecipa a estreia, em 30/3, do live-action ‘Vigilante do Amanhã: Ghost in The Shell’, protagonizado por Scarlett Johansson e baseado no filme de 1995. R$ 50. Programação completa: bit.ly/cineghost

Jean Cocteau: O Testamento de um Poeta

Até 26/3, o CCBB apresenta a mostra, dedicada a um dos mais importantes cineastas da história, com filmes do diretor, além de homenagens baseadas em sua obra. No sábado (11), há sessão de ‘Parking’ (1985), de Jacques Demy, às 17h30, e ‘Vocês Ainda Não Viram Nada’ (2012), do francês Alain Resnais, às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostracocteau



Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 28/3, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 3ª (14), às 20h, o evento projeta o longa ‘Os Malditos’ (1962), com direção de Joseph Losey. A história gira em torno da relação entre um jovem turista americano e sua irmã problemática, que acabam presos em um local onde são feitos experimentos com crianças. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.



Mostra De|generadas

Na próxima 5ª (16), o Sesc Santana inaugura a terceira edição da mostra, que discute o feminismo e reforça a importância da persistência do discurso. Às 19h, tem exibição do filme ‘Precisamos Falar Sobre Assédio’ (2016), da diretora e jornalista Paula Saccheta. O documentário apresenta os relatos de 26 mulheres, de diferentes classes sociais, sobre suas experiências pessoais com o assédio sexual. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.



Ópera na Tela

No projeto, o CineSesc traz alguma das principais óperas da temporada para as salas de cinema. Na 3ª (14), às 21h30, exibição de ‘O Navio Fantasma’ (1843), ópera de Richard Wagner encenada no Theateran der Wien – Viena. Na trama, o capitão de uma sombria embarcação é amaldiçoado a navegar para sempre até encontrar um amor fiel. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. R$ 17.



Pontos MIS

A Biblioteca de São Paulo projeta hoje (10), a partir das 15h30, dois longas nacionais infantis: ‘Com os Pés na Cabeça’, dos diretores Tiago Scorza e Gabriela Liuzzi Dalmasso, e ‘Minhocas, O Filme’, dirigido por Paolo Conti. O primeiro conta a história de um menino do interior que sonhava em usar calçados. O segundo fala de Júnior, um adolescente em crise existencial. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Grátis.



Sexta Mais que Básica

Sempre na segunda 6ª de cada mês, o Espaço Itaú Augusta realiza seu clássico projeto, que exibe filmes inéditos. Hoje (10), à meia-noite, tem sessão de ‘T2 Trainspotting’, do diretor Danny Boyle. No longa, Renton, hoje livre das drogas, retorna à sua cidade natal depois de 20 anos de ausência. Depois, às 2h15, é a vez de ‘Apesar da Noite’, de Philippe Grandrieux, que conta a história de um homem em busca de um amor do passado. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 33.



Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de março e abril é Spike Lee. Na 3ª (14), às 20h, tem sessão de ‘Lute pela Coisa Certa’ (1988)’. O filme narra conflitos raciais dentro de uma universidade no sul dos Estados Unidos. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal

O Sesc Vila Mariana homenageia Akira Kurosawa, um dos mais importantes diretores japoneses. No sábado (11), às 14h, a mostra exibe ‘Yojimbo’ (1961). No longa, um samurai desempregado (Toshirô Mifune), chega a uma cidade à procura de trabalho, só que o lugar se encontra dividido entre dois mercadores rivais. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).