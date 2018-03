Divirta-se: dez mostras de cinema em cartaz na capital paulista

3ª Mostra de Minidocs Móbile na Metrópole

No domingo (22), das 9h às 12h30, a Cinemateca Brasileira apresenta a mostra, que reúne 11 minidocumentários sob o tema ‘Realidade?’. O projeto propõe um mergulho na cidade de São Paulo, com o objetivo de desenvolver uma análise e reflexão sobre a sociedade contemporânea. Cinemateca Brasileira. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vila Clementino. Grátis.

Cine Autorama

Até 9/12, o projeto de cinema ao ar livre do Continental Shopping, que retoma o modelo do charmoso drive- in, exibe, aos fins de semana, semana longas clássicos e recentes. No sábado (21), às 19h30, tem sessão de ‘Os Caça-Fantasmas 2’, de Ivan Reitman; às 21h45, é a vez de ‘Mulher-Maravilha’, dirigido por Patty Jenkins. Continental Shopping. Av. Leão Machado, 100, Jaguaré, 2666-3830. R$ 50 (por veículo).

Cine Drive-in do Terror

Entre 3ª (24) e 5ª (26), em comemoração ao Halloween, o Shopping Anália Franco recebe, em seu estacionamento, o projeto, que tem exibições de longas como ‘O Sexto Sentido’, ‘O Chamado’ e ‘Invocação do Mal’ – sempre às 20h (é recomendável chegar uma hora antes). Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. Grátis (é necessário fazer reserva antecipada).

Cinemário

Em seu próximo ciclo cinematográfico, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia o diretor Alfred Hitchcock com a exibição de seus grandes clássicos. Na 4ª (25), às 19h, o evento projeta ‘Intriga Internacional’. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

Diálogos Transversais

A Aliança Francesa apresenta a terceira edição do projeto, que realiza debates interculturais com convidados franceses e brasileiros. Na 3ª (24), às 19h, o evento exibe ‘Quando a Arte Toma o Poder’, de François Lévy-Kuentz, seguido de debate com o diretor. Teatro Aliança Francesa. R. Gen. Jardim, 182, metrô República, 3572-2379. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Italian Film Festival

Até 3ª (24), seis espaços da cidade recebem a 1ª edição da mostra, que reúne uma seleção de filmes italianos – clássicos e novos –, homenagens a Totò e a Franco Nero, dois grandes realizadores do país, além de debates e um especial de filmes nacionais. Grátis. Programação completa.

Jardim Paradiso

Na 5ª (26), às 19h, a Casa das Rosas apresenta mais uma edição do projeto, que exibe, ao ar livre, adaptações cinematográficas de grandes obras literárias. Desta vez, será projetado o longa ‘O Padre e a Moça’, baseado em poemas de Carlos Drummond de Andrade. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

Mostra Rock Terror

Até 13/11, o CCBB exibe 38 documentários sobre um dos subgêneros mais comentados do rock, explorando a lenda, datada década de 1970, de que as bandas faziam pacto com o diabo. A programação começa na 4ª (25), às 17h, com ‘Metal – Uma Jornada pelo Mundo do Heavy Metal’, de Sam Dunn, Scot McFadyen e Jessica Joy Wise. Depois, às 19h30, tem ‘Maldição da Aranha’, com direção de Bert I. Gordon. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

Tati por Inteiro

Até 31/10, o Sesc Santana homenageia o ator e diretor francês Jacques Tati, bastante conhecido por sua veia cômica. Cada um dos filmes exibidos será comentado pelo jornalista e crítico de cinema Celso Sabadin. Na 3ª (24), às 20h, tem sessão de ‘As Férias do Sr. Hulot’. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Território Coletivo

Na 6ª (20), às 20h, o Itaú Cultural exibe, em primeira mão, o documentário ‘Território Coletivo’. A produção, com direção tripla de Andréia Briene, Karina Fogaça e Rafael Figueiredo, mergulha no universo de coletivos teatrais da periferia da Grande São Paulo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).