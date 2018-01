Divirta-se: dez mostras de cinema em cartaz na capital paulista

2º Festival Cine Inclusão

Até 23/9, o evento exibe filmes realizados e/ou protagonizados por pessoas com mais de 60 anos. O festival abre no sábado (9), às 19h30, com sessão de ‘António, Lindo António’, de Ana Maria Gomes. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Grátis (confirmar presença pelo e-mail cineinclusao@muk.nu). Programação completa.

11º Cine SESI-SP no Mundo: A França e o Novo

Até 30/9, a mostra traz oito filmes que mudaram a história do cinema francês no século 20. O público poderá ver ou rever atuações marcantes de Jeanne Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jack Palance. No sábado (9), às 15h, tem sessão de ‘Ascensor para o Cadafalso’, de Louis Malle. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (ingressos podem ser reservados pelo site).

Cacá Diegues: Cineasta do Brasil

Os 55 anos de carreira do diretor alagoano Cacá Diegues são lembrados na mostra do Caixa Belas Artes. No domingo (10), tem sessão de ‘Deus É Brasileiro’ (16h) e ‘Chuvas de Verão’ (18h30). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 10 (cada sessão).

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua nova sessão especial. Na 3ª (12), às 19h30, o evento projeta ‘Invasões Bárbaras’, de Denys Arcand. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Cinemário

Em seu próximo ciclo cinematográfico, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia o diretor inglês Christopher Nolan, elogiado por ‘Dunkirk’. Na 4ª (13), às 19h, tem sessão de ‘Interestelar’ (2014). No longa, equipe de astronautas procura um novo lar para a humanidade. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

David Gilmour – Live at Pompeii

Mais de 40 anos depois de se apresentar no lendário Anfiteatro Romano com a banda Pink Floyd, o guitarrista David Gilmour está de volta para dois shows em Pompeii. E os melhores momentos de cada espetáculo serão exibidos nos cinemas, na 4ª (13), às 20h, em salas da rede UCI, Cinemark, Itaú, Playarte e Cinépolis. Programação completa.

Festival Cinemark 20 anos

Para comemorar o aniversário de 20 anos do Cinemark no Brasil, a rede exibe sucessos lançados há duas décadas. Na 5ª (14), às 20h40, tem sessão de ‘O Mentiroso’, de Tom Shadyac. O filme será projetado em sete salas da rede (Cidade São Paulo, Metrô Santa Cruz, Shopping SP Market, Market Place, Eldorado, Mooca Plaza Shopping, Tietê Plaza Shopping). R$ 16. Programação completa.

Mostra de Curtas: Animação Nacional

No evento, o Itaú Cultural reúne 15 obras marcantes para o gênero nas últimas décadas, como ‘Tyger’, ‘Guida’, ‘Meow!’, além de ‘Kaiser’, considerado o primeiro curta-metragem de animação brasileiro. O evento ocorre na 4ª (13), às 20h. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Trilogia Pythonesca

Até 26/9, o Sesc Santana apresenta a mostra, que reúne obras de um dos mais importantes grupos da comédia mundial. O evento inicia na 3ª (12), às 20h, com a exibição de ‘E Agora para Algo Completamente Diferente’, direção de Terry Gilliam e Terry Jones. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Twin Peaks e o Cinemasonho de David Lynch

Entre 4ª (13) e 29/9, o crítico de cinema Cássio Starling Carlos ministra o curso, que abordará a gênese da série ‘Twin Peaks’, sua influência sobre as transformações da TV a partir de 1990 e suas conexões com a obra cinematográfica de David Lynch. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.470, metrô Consolação, 3288-6780. R$ 400. Inscrições: (tel.: 3266-5115 ou escola@cinespaco.com.br).