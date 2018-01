Divirta-se: dez mostras de cinema em cartaz na capital paulista

2ª Mostra de Cinema Grego

Até 12/11, a Cinemateca Brasileira, em parceria com o Consulado Geral da Grécia em São Paulo, apresenta a mostra, que exibirá 12 produções do país. No sábado (4), o evento projeta três filmes: ‘Megara’ (17h), de Sakis Maniatis e Yorgos Tsemberopoulos; ‘Social Decay’ (19h), de Stelios Tatasopoulos; e ‘Little England’ (20h), de Pantelis Voulgaris. Cinemateca Brasileira. Largo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vl. Mariana, 3512-6111. Grátis. Programação completa.

41ª Mostra Internacional de Cinema

Para encerrar a programação do mais tradicional evento de cinema do País, nesta 6ª (3), às 20h, a Orquestra Jazz Sinfônica faz a trilha sonora de uma sessão gratuita ao ar livre, no Parque Ibirapuera (Auditório Ibirapuera,plateia externa), de ‘O Homem Mosca’. Depois, até 4ª (8), alguns destaques da edição serão projetados novamente na chamada repescagem, que ocorre no CineSesc. No sábado (4), às 22h, tem sessão de ‘Custódia’, de Xavier Legrand. Mais cedo, às 20h10, será exibido ‘Visages, Villages’, de JR e Agnès Varda. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Programção completa.

Cine Autorama

Até 9/12, o projeto de cinema ao ar livre do Continental Shopping, que retoma o modelo do charmoso drive- in, exibe, aos fins de semana, semana longas clássicos e recentes. No sábado (4), às 19h30, tem sessão de ‘Edward Mãos de Tesouro’, clássico de Tim Burton: já às 21h45, é a vez do recente ‘Logan’, de James Mangold. Continental Shopping. Av. Leão Machado, 100, Jaguaré, 2666-3830. R$ 50 (por veículo).

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua nova sessão especial. Na 3ª (7), às 19h30, o evento projeta ‘O Quarto do Filho’, de Nanni Moretti. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Gabriel e a Montanha e os Filmes de Fellipe Barbosa

Até 15/11, o IMS apresenta uma seleção de filmes do diretor carioca Fellipe Barbosa, incluindo o longa ‘Gabriel e a Montanha’, premiado em Cannes e que estreia no circuito comercial esta semana. No sábado (4), às 16h30, o evento projeta ‘Beijo de Sal’. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8/R$ 26. Programação completa.

A Greve

Na 3ª (7), às 20h, o IMS exibe, em seu cineteatro, o longa ‘A Greve’, de Sergei Eisenstein, acompanhado de trilha sonora inédita composta por Paulo Santos e executada, ao vivo, com a percussionista Josefina Cerqueira. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 20.

Histórias da Sexualidade: Filmes & Vídeos

Até 10/2, o programa, parte da exposição homônima, exibe 34 produções. No sábado (4) e na 3ª (7), às 16h, será projetado ‘O Olho Mágico do Amor’, de José Antônio Garcia e Ícaro Martins. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis.

Kilimanjaro Cinema – África em Nós

No mês da Consciência Negra, o Sesc Santana trata da diversidade cultural e étnica dos países africanos. A mostra abre na 3ª (7), às 20h, com a exibição de ‘Exame de Estado’, dirigido por Dieudo Hamadi. O filme acompanha um grupo de estudantes angolanos que vão um exame, equivalente ao ENEM brasileiro, em Kisangi, no Congo. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Grátis.

Mostra de Cinema Finitudes

Até 19/12, o projeto do Sesc Ipiranga exibe oito produções, de diferentes diretores, que discutem a morte e a efemeridade. Na 3ª (7), às 17h, tem sessão da comédia ‘E Se Vivêssemos Juntos’, de Stéphane Robelin. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Rock Terror

Até 13/11, o CCBB exibe 38 documentários sobre um dos subgêneros mais comentados do rock, explorando a lenda, da década de 1970, de que as bandas faziam pacto com o diabo. No sábado (4), às 17h30, o evento projeta ‘Rocktober Blood’, com direção de Beverly Sebastian. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.