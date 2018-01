Divirta-se: dez mostras de cinema em cartaz na capital paulista

8º Festival Assim Vivemos

Entre 4ª (20) e 1/10, o CCBB apresenta a mostra, que traz 32 filmes, com temática sobre deficiência, de 19 países. Destacam-se produções como ‘Eu sou Jeeja’, sobre a indiana Jeeja Ghosh, líder ativista pelos direitos dos que têm paralisia cerebral; e ’50 X Rio’, filme italiano que conta a história de Alex Zanardi, ex-campeão da fórmula Indy. Grátis. Programação completa.

2º Festival Cine Inclusão

Até 23/9, o evento exibe filmes realizados e/ou protagonizados por pessoas com mais de 60 anos, como ‘António, Lindo António’, de Ana Maria Gomes; ‘Tomou Café e Esperou’, de Emiliano Cunha; e ‘Walter do 402’, de Breno Ferreira. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. Grátis (confirmar presença pelo e-mail cineinclu sao@muk.nu). Programação completa.

11º Cine SESI-SP no Mundo: A França e o Novo

Até 30/9, a mostra traz oito filmes que mudaram a história do cinema francês no século 20. O público poderá ver ou rever atuações marcantes de Jeanne Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve e Jack Palance. No sábado (16), às 15h, tem sessão de ‘O Pequeno Tenente’, de Xavier Beauvois. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Grátis (ingressos podem ser reservados pelo site).

Cinematographo

O MIS recebe, no domingo (17), às 16h, mais uma edição do evento, que conta com projeção de filmes sonorizados por músicos ao vivo. Desta vez, será exibido o longa ‘Limite’, de Mário Peixoto. O filme trata do caráter ilusório do tempo. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 6.

Cacá Diegues: Cineasta do Brasil

Os 55 anos de carreira do diretor alagoano Cacá Diegues são lembrados na mostra do Caixa Belas Artes. Na 6ª (15), tem sessão de ‘Dias Melhores Virão’ (16h) e ‘Veja esta Canção’ (18h30). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 10 (cada sessão).

Cinemário

Em seu próximo ciclo cinematográfico, a Biblioteca Mário de Andrade homenageia o diretor inglês Christopher Nolan, elogiado por ‘Dunkirk’. Na 4ª (20), às 19h, tem sessão de ‘O Grande Truque’ (2014). A trama se passa no século 19 e envolve a disputa entre três mágicos. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

Festival Cinemark 20 anos

Para comemorar o aniversário de 20 anos do Cinemark no Brasil, a rede exibe sucessos lançados há duas décadas. Filmes como ‘O que É Isso Companheiro’, ‘Titanic’ e ‘Jackie Brown’ serão projetados esta semana, em sete salas da rede (Cidade São Paulo, Metrô Santa Cruz, Shopping SP Market, Market Place, Eldorado, Mooca Plaza Shopping, Tietê Plaza Shopping). R$ 16. Programação completa.

Move Cine Arte

A partir de 5ª (21), o Itaú Cultural recebe o festival internacional, dedicado a filmes de arte e sobre arte. O evento abre às 20h, com a exibição de ‘Master and Tatyana’, de Giedre Zickyte. Já no dia 22, também às 20h, tem sessão de ‘A Deusa Branca’, de Alfeu França, e, na sequência, ‘Monument’, do croata Igor Grubi. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Cinema Atual Espanhol 2017

Neste fim de semana, o MIS recebe o evento, organizado pela Embaixada da Espanha e pelo Instituto Cervantes. No sábado (16), o evento abre às 16h, exibindo ‘Nem Tudo É Vigília’, de Hermes Paralluelo. Já no domingo (17), às 18h, tem ‘Truman’, do diretor Cesc Gay. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Piano que Conversa

Vencedor do Prêmio Petrobrás de Melhor Documentário, ‘O Piano que Conversa’, filme de Marcelo Machado, que retrata encontros entre o pianista Benjamim Taubkin e músicos de diversas partes do mundo, ganha exibição no Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca. A produção fica em cartaz de 5ª (21) até 4/10, sempre às 18h. Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Bela Vista, 3472-2365. R$ 28/R$ 35.