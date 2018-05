10 filmes em cartaz recomendados pelo Divirta-se

1945

(Hungria/2017, 91 min.) – Drama. Dir. Ferenc Török. Com Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel. Em 1945, durante os preparativos para o casório do filho de um importante político húngaro, um grupo de judeus ortodoxos aparece repentinamente. E todos temem que seja por uma vingança. 14 anos.

Arábia

(Brasil/2017, 97 min.) – Drama. Dir. Affonso Uchoa, João Dumans. Com Renan Rovida, Aristides de Sousa, Murilo Caliari. Em Ouro Preto, Minas Gerais, um jovem encontra, por acaso, o diário de um operário metalúrgico e, assim, embarca numa jornada pelas condições de vida dos trabalhadores marginalizados. 16 anos.

Deixe a Luz do Sol Entrar

(Un Beau Soleil Intérieur, França-Bélgica/2017, 95 min.) – Comédia. Dir.Claire Denis. Com Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine. Artista parisiense, Isabelle é uma mãe divorciada e solteira que, a todo custo, tenta encontrar um novo amor. 12 anos.

O Dia Depois

(Geu-Hu, Coreia do Sul/2017, 92 min.) – Comédia dramática. Dir. Sang-Soo Hong. Com Min-Hee Kim, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk. No primeiro dia de trabalho em uma pequena editora, Areum percebe que, além das tarefas, precisa lidar com o chefe, Bongwan. Logo ela será envolvida num caso de ciúme. 12 anos.

Ex-Pajé

(Brasil/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí, Kabena Cinta Larga, Ubiratan Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois de seu primeiro contato com brancos que julgam sua religião como demoníaca. Mas tudo é colocado em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia. Livre.

O Insulto

( L’Insulte, França-Líbano/2017, 112 min.) – Drama. Dir. Ziad Doueiri. Com Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha. O longa parte de um pequeno desentendimento entre um cristão libanês e um refugiado palestino, que toma proporções inimagináveis e acaba no tribunal. 14 anos.

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido/2018, 130 min.) – Histórico. Dir. Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor. A história de um dos personagens bíblicos mais intrigantes: Maria Madalena, que desafiou o machismo e a sociedade da época para pregar ao lado de Jesus de Nazaré. 12 anos.

Praça Paris

(Brasil-Portugal-Argentina/2016, 112 min.) – Drama. Dir. Lucia Murat. Com Joana de Verona, Grace Passô, Alex Brasil. Rio de Janeiro. Camila é uma terapeuta portuguesa que atende Glória, uma mulher cheia de traumas. Ao mesmo tempo em que Camila fica assustada com os relatos, ela passa a ser essencial na vida da paciente. 14 anos.

Stromboli

(Stromboli, Terra di Dio, Itália/1950, 107 min.) – Drama. Dir. Roberto Rossellini. Com Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana. Após a Segunda Guerra Mundial, na Itália, uma lituana se casa com um pescador para fugir do campo de concentração. Mas a realidade em Stromboli é mais dura do que ela pensava. 14 anos.

Zama

(Argentina-Espanha-França-EUA-Holanda-Brasil-Portugal-México/2017, 115 min.) – Drama. Dir. Lucrecia Martel. Com Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Rafael Spregelburd. No fim do século 18, Don Diego de Zama é um espanhol que decide partir para Buenos Aires. Para isso, junta-se a um grupo de soldados à caça de um bandido. 14 anos.

