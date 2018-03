Divirta-se: dez dicas para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

CINEMA

Os Filmes de Lucrecia Martel

Até domingo (1º), o IMS recebe a mostra, que homenageia uma das grandes cineastas latino-americanas da atualidade. Serão exibidos quatro de seus longas, incluindo ‘Zama’, que ganha sessão nesta sexta-feira (30), às 20h45. No filme, um oficial espanhol vai para Buenos Aires, junto com um grupo de soldados, para explorar novas terras. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8/ R$ 26.

Cinema Paulista Já!

No MIS, o destaque é o programa que resgata geração de cineastas independentes da década de 1980. A cada edição, um grande realizador será homenageado. O primeiro convidado é Alain Fresnot, diretor de filmes como ‘Lua cheia’, ‘Ed Mort’ e ‘Família Vende Tudo’. No sábado (31), às 20h, tem sessão do curta ‘Amor que Fica’ e do longa ‘Desmundo’. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Osesp: Peleggi, Titinger e Coro da Osesp

Obras de Mozart, Beethoven e Gioacchino Rossini estão no programa do concerto, que tem regência de Valentina Peleggi. A soprano Camila Titinger e o Coro da Osesp participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (29) e 30/3, 20h30; 31/3, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Teresa Cristina

Ao lado do violonista Carlinhos Sete Cordas, a cantora apresenta o show ‘Teresa Cristina Canta Noel: Batuque É um Privilégio’, com músicas de Noel Rosa. A direção musical é de Caetano Veloso. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (29), 21h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

TEATRO

Antígona

Em espetáculo dirigido por Amir Haddad, a atriz Andréa Beltrão encena adaptação de um dos mais importantes mitos do mundo grego. Na obra de Sófocles, Antígona, filha de Édipo e Jocasta, enfrenta seu tio Creonte, Rei de Tebas, para enterrar seu irmão Polinice. Hoje (30), às 16h, o projeto ‘Camarim em Cena’ promove um debate entre Andréa e a crítica de teatro Maria Eugênia de Menezes. 60 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (30) e sáb. (31), 20h; dom. (1º), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

EXPOSIÇÕES

Jean-Michel Basquiat

O artista nova-iorquino ganha retrospectiva com mais de 80 obras. São pinturas, desenhos e gravuras vindas do acervo da família Mugrabi, dona de uma das maiores coleções de Basquiat. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 7/4.

CRIANÇAS

Caça aos Ovos

A atividade tradicional de Páscoa reúne pistas para a busca pos ovos de chocolate espalhados por um bosque, além de contação de histórias conduzida pelo Coelhinho da Páscoa. Cada sessão dura cerca de 40 minutos e tem capacidade para até 50 crianças por vez, entre 3 e 10 anos – uma senha será distribuída por ordem de chegada. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3068-2000. 6ª (30) e sáb. (31), 10h/17h. Grátis.

PASSEIOS

SP: ON AIR

A iniciativa une arte, design, música e moda com palestras, workshops, apresentações musicais e instalações artísticas. Na programação, a artista visual Marina Rodrigues, especialista em tape art, ensina as premissas básicas dessa técnica às 16h (inscrições pelo site); no palco, as apresentações musicais começam às 17h30, com artistas como Curumin, Luedji Luna e Sérgio Machado. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (31), 14h/22h. Grátis. Informações.

BARES

Olívio Gastrobar

Comandado pelo mixologista João Paulo Warzèe, responsável pela criação da carta de drinques do bar, o local serve bebidas feitas com chocolate para a semana de Páscoa. O coquetel ‘Ferrugem (R$ 30) é feito com uísque Jack Daniel’s, Amarula, sorvete de baunilha, espuma de leite de coco e bolacha Negresco. Outra opção, o ‘Kinder Drink (R$ 30), leva vodca, calda de chocolate, mel, Amarula, raspas de chocolate, chantilly e Kinder Ovo. R. Delfina, 196, Pinheiros, 2372- 6477. 12h/15h e 17h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h; 3ª, 12h/15h e 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Bem na Sua Cara

As baladas Blitz Haus e Espaço Desmanche fazem um open bar duplo – a partir das 23h30, é possível ‘migrar’ de uma casa para outra e curtir uma das quatro pistas, que tocam os hits do pop, rock, funk e eletrônica. R. Augusta, 657/765, Consolação, 2594-5557. 6ª (30), 22h/6h. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site.