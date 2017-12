Divirta-se: confira nove documentários em cartaz nos cinemas

Cora Coralina – Todas as Vidas

(Brasil/2016, 86 min.) – Documentário. Dir. Renato Barbieri. Com Camila Márdila, Walderez de Barros, Teresa Seiblitz. Durante toda a vida, Cora Coralina trabalhou como cozinheira e só publicou seu primeiro livro aos 75 anos. Essas e outras histórias da poetisa estão no documentário de Renato Barbieri. Livre. Confira salas e horários de exibição

Coragem! – As Muitas Vidas de Dom Paulo Evaristo Arns

(Brasil/2016, 76 min.) – Documentário. Dir. Ricardo Carvalho. Com Paulo Betti. Importante figura religiosa do Brasil, Dom Paulo Evaristo Arns lutou contra a ditadura militar brasileira e foi um grande apoiador das minorias do País. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Lumière! A Aventura Começa

(Lumière ! L’aventure commence, França/2016, 90 min.) – Documentário. Dir. Thierry Frémaux. Com Thierry Frémaux, Auguste Lumière e Louis Lumière. Uma coleção de 114 filmes restaurados dos irmãos franceses, considerados os fundadores do cinema. Livre. Confira salas e horários de exibição

Silêncio no Estúdio

(Brasil/2017, 82 min.) – Documentário. Dir. Emilia Silveira. Com Edna Savaget, Fernanda Montenegro, Luiz Carlos Miele. Uma volta no tempo no que se refere à história da televisão brasileira para recontar a vida de Edna Savaget, pioneira nos programas femininos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Tudo É Projeto

(Brasil/2017, 74 min.) – Documentário. Dir. Patrícia Rubano, Joana Mendes da Rocha. Com Paulo Mendes da Rocha. A história do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, hoje um dos profissionais mais conceituados de seu ramo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Corpo Delito

(Brasil/2017, 74 min.) – Documentário. Dir. Pedro Rocha. Com Ivan Silva, José Neto e Gleiciane Gomes. O filme acompanha a rotina de Ivan, um homem que, após sair da cadeia, continua preso a uma tornozeleira eletrônica. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Lygia, Uma Escritora Brasileira

(Brasil/2017, 75 min.) – Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Lygia Fagundes Telles, Jô Soares e Maria Adelaide Amaral. O filme explora a trajetória da escritora desde 1940. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Corpo É Político

(Brasil/2017, 52 min.) – Documentário. Dir. Alice Riff. Com Fernando Ribeiro, Giulianna Nonato, Linn da Quebrada. A partir da rotina de quatro ativistas LGBT, levanta questões sobre os transexuais no Brasil. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

No Intenso Agora

(Brasil/2017, 127 min.) – Documentário. Dir. João Moreira Salles. Com imagens de arquivo e narração poética, o diretor reflete sobre acontecimentos dos anos 1960. 12 anos. Confira salas e horários de exibição