Divirta-se: confira cinco mostras em cartaz na cidade

Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 21/2, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 3ª (21), às 20h, o evento projeta o longa ‘O Planeta dos Vampiros’ (1965), com direção do italiano Mario Bava. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Mostra Simplesmente Nelson

Até 22/2, o Caixa Belas Artes reúne obras do cineasta Nelson Pereira dos Santos, um dos mais respeitados do país. Hoje (17), a programação começa, às 16h, com o documentário ‘Raízes do Brasil’ (2004); às 18h30, é a vez do longa ‘Brasília 18%’ (2006). Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.243, 2894-5781, metrô Paulista. R$ 10.

Tela Clássica

O Sesc Pinheiros homenageia o norte-americano Jim Jarmush. Na 3ª (21), às 20h, tem sessão de ‘Flores Partidas’. No longa, um solteiro convicto recebe uma carta dizendo que ele é pai de um rapaz de 19 anos e sai à procura do filho desconhecido. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Noitão Musical

O Caixa Belas Artes apresenta, hoje (17), uma versão especial de seu clássico ‘Noitão’, com a exibição de musicais, a partir das 23h50. Na sala 1, tem ‘La La Land – Cantando Estações’, de Damien Chazelle, supercotado ao Oscar de melhor filme, e ‘Um Americano em Paris’ (1951), de Vincente Minnelli. Haverá ainda um terceiro filme, surpresa. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.243, 2894-5781, metrô Paulista. R$ 28.

Casa Grande

Neste sábado (18), o CPF Sesc exibe, dentro a programação ‘Cine Debate’, o longa ‘Casa Grande’, Fellipe Gamarano Barbosa, às 15h. Além disso, após a sessão, haverá um bate-papo sobre o filme com o diretor. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).