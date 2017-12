Divirta-se: confira as estreias da semana nos cinemas

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas

(Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas, Espanha/2017, 86 min.) – Animação. Dir. Enrique Gato. Com Oscar Barberán, Trevor White e Michelle Jenner. Pedreiro e aspirante a arqueólogo, Tadeo descobre que o colar do rei Midas, que transforma tudo em ouro, existiu de verdade – e decide embarcar em uma jornada a Los Angeles. Livre.

Assim É a Vida

(Le Sens de la Fête, França/2017, 117 min.) – Comédia. Dir. Eric Toledano e Olivier Nakache. Com Jean-Pierre Bacr e Gilles Lellouche. Max é organizador de eventos há 30 anos e está prestes a realizar um grande casamento num castelo do século 17 – mas algumas coisas saem do controle. 12 anos.

Corpo e Alma

(A Teströl és Lélekröl, Hungria/2017, 116 min.) – Drama. Dir. Ildikó Enyedi. Com Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Zoltán Schneider. Dois jovens, que não se conhecem, sonham exatamente com as mesmas coisas. Depois de se encontrarem pela primeira vez, na vida real, tudo se torna ainda mais complexo. 12 anos.

Jovem Mulher

(Jeune Femme, França/2017, 94 min.) – Comédia dramática. Dir. Léonor Serraille. Com Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga. Após o término de um relacionamento de dez anos, Paula se vê sozinha em Paris. E, lá, tentará reencontrar o equilíbrio de sua vida. 14 anos.

O Rei do Show

(The Greateste Showman, Estados Unidos/2017, 105 min.) – Comédia musical. Dir. Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron. A história de P.T. Barnum, empreendedor conhecido por ter fundado um famoso circo nos Estados Unidos. Livre.

Suburbicon: Bem-vindos ao Paraíso

(Suburbicon, Estados Unidos/2017, 104 min.) – Policial. Dir. George Clooney. Com Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe. Na década de 1950, um bairro típico do subúrbio americano é assolado por crimes, que colocam em xeque a credibilidade de seus moradores. 16 anos.

Todas as Meninas Reunidas, Vamos Lá

(Brasil/2017, 80 min.) – Documentário. Dir. Carol Fernandes. A diretora acompanha as atividades do Girls Rock Camp Brasil, em Sorocaba, no interior paulista. Voltado só para meninas, o acampamento visa empoderar e aumentar a autoestima de suas visitantes. Livre.

