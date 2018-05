Divirta-se: confira as estreias da semana nos cinemas de São Paulo

A Amante

(Inhebbek Hedi, Tunísia-Bélgica-França/2016, 93 min.) – Drama. Dir. Mohamed Ben Attia. Com Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita. Hedi é um jovem introvertido, que não espera muito da vida. Sua mãe, autoritária, planeja seu casamento com a jovem Khedija. Durante uma viagem a trabalho, porém, ele conhece Rim, com quem se envolve rapidamente. Na volta, Hedi precisará tomar uma difícil decisão. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Em um Mundo Interior

(Brasil/2017, 75 min.) – Documentário. Dir. Flavio Frederico, Mariana Pamplona. O documentário registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Eu Só Posso Imaginar

(I Can Only Imagine, Estados Unidos/2018, 110 min.) – Drama. Dir. Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman. Vocalista da banda cristã MercyMe, Bart Millard tem um relacionamento difícil com seu pai, que sempre o tratou rudemente e nunca entendeu seu amor pela música. Ele decide, então, eternizar seus sentimentos na canção ‘I Can Only Imagine’. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Gnomeu e Julieta: o Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, Estados Unidos/2018, 87 min.) – Animação. Dir. John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt. Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, ao perceberem que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade, eles recorrem a Sherlock Gnomes. Livre. Confira salas e horários de exibição

João de Deus – O Silêncio É uma Prece

(Brasil/2017, 84 min.) – Documentário. Dir. Candé Salles. Com João de Deus. O filme retrata a história do famoso médium João de Deus – de sua infância pobre no interior de Goiás até o presente momento, quando ele incorpora médicos e parece ter adquirido poderes curativos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Lua de Júpiter

(Jupiter Holdja, Hungria-Alemanha/2017, 123 min.) – Drama. Dir. Kornél Mundruczó. Com Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi. Aryan, um jovem migrante, é baleado enquanto tentava cruzar a fronteira ilegalmente. Depois do choque provocado pelo acidente, acaba descobrindo que tem o poder de levitar. Agora, suas habilidades sobrenaturais vão chamar a atenção do Dr. Stern. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Não se Aceitam Devoluções

(Brasil/2017, 99 min.) – Comédia dramática. Dir. André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto. Dono de um quiosque no litoral de São Paulo, Juca Valente só quer saber de diversão, detesta responsabilidades e não pensa em compromisso sério. Mas sua vida toma um rumo diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Para Ter Onde Ir

(Brasil/2015, 100 min.) – Documentário. Dir. Jorane Castro. Com Lorena Lobato, Ane Oliveira, Keila Gentil. Ambientado no Pará, o filme conta a história de três inseparáveis e diferentes amigas: Eva Maués, formal, madura e cheia de incertezas; Melina Ribeiro, em busca de um grande amor; e Keithylennye, que teve de abandonar o emprego de dançarina de tecnobrega. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Paraíso Perdido

(Brasil/2017, 110 min.) – Drama. Dir. Monique Gardenberg. Com Lee Taylor, Jaloo, Júlio Andrade. Paraíso Perdido é um clube noturno gerenciado por José e movimentado por apresentações musicais de seus herdeiros. O policial Odair se aproxima da família ao ser contratado para fazer a segurança do jovem e talentoso Ímã, e, aos poucos, o laço entre eles se revelará cada vez mais forte. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Rio Mumbai

(Brasil/2017, 87 min.) – Aventura. Dir. Gabriel Mellin, Pedro Sodré. Com Pedro Sodré, Clara Choveaux, Bruce Gomlevsky. Nelson, um jovem jornalista, é casado com Maria. Um dia, ao presenciar estranhas experiências, o rapaz é convencido por seu vizinho, um velho cientista, de que tais acontecimentos estão ligados a viagens no tempo. E Maria descobre, por meio de um diário de bordo, que ambos têm uma conexão atemporal. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Superfície da Sombra

(Brasil-Uruguai/2017, 87 min.) – Suspense. Dir. Paulo Nascimento. Com João França, Leonardo Machado, Giovana Echeverria. Tony é um homem sozinho, que viaja ao extremo sul do país para um funeral. No entanto, ao se atrasar e perder a cerimônia, ele conhece Blanca, com quem inicia uma inesperada relação. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

