Divirta-se: confira as estreias da semana nos cinemas

A Cidade do Futuro

(Brasil/2016, 75 min.) – Drama. Dir. Cláudio Marques, Marília Hughes. Com Milla Suzarte, Gilmar Araújo, Igor Santos. Gilmar e Igor se envolvem amorosamente, mas precisam lidar com a inesperada gravidez de Milla. Juntos, os três vão formar uma família que desafia o tradicionalismo do sertão da Bahia. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Estrelas de Cinema Nunca Morrem

(Film Stars Don’t Die in Liverpool, Reino Unido/2016, 106 min.) – Drama. Dir. Paul McGuigan. Com Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters. Um retrato sensível e divertido sobre a amizade formada entre o ator britânico Peter Turner e a excêntrica Gloria Grahame. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Ex-Pajé

(Brasil/2016, 106 min.) – Documentário. Dir. Luiz Bolognesi. Com Perpera Suruí, Kabena Cinta Larga, Ubiratan Suruí. Um poderoso pajé passa a questionar sua fé depois de seu primeiro contato com brancos que julgam sua religião como demoníaca. Mas tudo é colocado em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia. Livre. Confira salas e horários de exibição

Guarnieri

(Brasil/2017, 71 min.) – Documentário. Dir. Francisco Guarnieri. Com Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Guarnieri, Flávio Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri foi um dos nomes mais importantes da história do teatro brasileiro. Além de ter sido um grande ator na televisão, sintetizou a imagem do artista engajado. Agora, seu neto e diretor Francisco investiga o lugar de sua geração na história, nas artes e no mundo. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Pagliacci

(Brasil/2016, 73 min.) – Documentário. Dir. Chico Gomes, Júlio Hey. Com Domingos Montagner, Fernando Sampaio, Alexandre Roit. Os 20 anos da companhia LaMínima são comemorados de forma poética ao unir a figura do palhaço, a montagem do espetáculo Pagliacci e a trajetória do grupo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Praça Paris

(Brasil-Portugal-Argentina/2016, 112 min.) – Drama. Dir. Lucia Murat. Com Joana de Verona, Grace Passô, Alex Brasil. Rio de Janeiro. Camila é uma terapeuta portuguesa que atende Glória, uma mulher cheia de traumas. Ao mesmo tempo em que Camila fica assustada com os relatos, ela passa a ser essencial na vida da paciente. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Rogério Duarte – o Tropikaoslista

(Brasil/2016, 89 min.) – Documentário. Dir. José Walter Lima. Com Rogério Duarte, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Um dos primeiros artistas brasileiros a denunciar publicamente as torturas cometidas durante a ditadura militar, Rogério Duarte foi ícone da Tropicália e inspirou toda uma geração. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Somente o Mar Sabe

(The Mercy, Reino Unido/2018, 102 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis. Empresário britânico e navegante amador, Donald Crowhurst decide se tornar o primeiro homem a dar a volta ao mundo sem paradas, em 1968, numa aventura náutica marcada por problemas, inexperiência e desespero. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Tudo que Eu Quero

(Please Stand By, Estados Unidos/2016, 93 min.) – Comédia. Dir. Ben Lewin. Com Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve. Wendy é uma jovem mulher portadora de autismo que consegue driblar sua cuidadora e escapa com um único objetivo em mente: entregar seu manuscrito para participar de uma competição literária sobre ‘Star Trek’. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, Estados Unidos/2017, 156 min.) – Aventura. Dir. Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans. Finalmente, Thanos chega à Terra, disposto a reunir as ‘Joias do Infinito’. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam juntar forças com os Guardiões da Galáxia. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Confira salas e horários de todos os filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se