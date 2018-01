Divirta-se: confira as estreias da semana nos cinemas

Bye Bye Jaqueline

(Brasil/2017, 94 min.) – Comédia. Dir. Anderson Simão. Com Poliana Oliveira, Gabrielle Pizzato Santana, Victor Carlim. Aos 16 anos, Jaqueline é bolsista em um colégio particular. Lá, ela se divide entre os estudos e a paixão por Fernando. Mas o que ela não sabe é que, dificilmente, eles ficarão juntos. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Fala Sério, Mãe!

(Brasil/2017, 79 min.) – Comédia. Dir. Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães, Marcelo Laham. Durante a complicada fase da adolescência, Ângela Cristina tenta aconselhar a filha, Maria de Lourdes, da melhor maneira possível. A menina, por sua vez, sofre com o jeito conservador da mãe. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Jovem Karl Marx

(Le Jeune Karl Marx, França-Alemanha-Bélgica/2017, 118 min.) – Drama. Dir. Raoul Peck. Com August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps. O longa conta a história do filósofo alemão Karl Marx e os eventos que antecederam a produção do livro ‘O Manifesto Comunista’, de 1848. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Ópera de Paris

(L’Opéra, França-Suíça/2017, 106 min.) – Documentário. Dir. Jean-Stéphane Bron. Durante um ano, o diretor investigou os bastidores da Ópera de Paris, revelando os desafios de se gerenciar uma instituição artística de grande porte. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Origem do Dragão

(Birth of the Dragon, China-Estados Unidos/2016, 103 min.) – Ação. Dir. George Nolfi. Com Philip Ng, Yu Xia, Billy Magnussen. Bruce Lee e o mestre Wong Jack Man entram em uma luta sem regras para acabar com suas divergências. O enfrentamento se tornaria um divisor de águas na carreira de Lee. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Roda Gigante

(Wonder Wheel, Estados Unidos/2017, 101 min.) – Drama. Dir. Woody Allen. Com Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake. Uma atriz, casada, se apaixona perdidamente por um salva-vidas. Quando sua enteada acaba caindo de amores pelo mesmo homem, surge entre elas uma forte concorrência. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

