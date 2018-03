Divirta-se: confira 9 mostras de cinema em cartaz na cidade

Anastasia

O Cinemark leva espetáculos de arte, dança e teatro para as salas do Pátio Higienópolis, Pátio Paulista e Iguatemi. A mostra abre na 3ª (7), às 20h, com o balé ‘Anastasia’, do Royal Ballet de Londres. Com coreografias de Kenneth MacMillan, é baseado na história real da grã-duquesa russa desaparecida no começo do século. R$ 50. Programação completa: bit.ly/cineanastasia

Cinema Falado

Em março, o Sesc Pompeia realiza a 3ª edição do projeto, que propõe uma investigação sobre a fala,

a voz e o roteiro no cinema por meio de workshops. Quem abre a programação é a pesquisadora Suzana Miranda, que ministra o minicurso ‘O Uso da Música no Cinema: Uma Introdução’, na 4ª (8) e 5ª (9), às 19h30. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. R$ 25 (inscrições no local).

Era o Hotel Cambridge

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado (4), às 15h30, a Biblioteca de São Paulo exibirá o making- of do longa, que narra a trajetória de refugiados recém-chegados ao Brasil. Junto com um grupo de sem-teto, eles ocupam um edifício no centro da capital. Depois, haverá um debate com a diretora, Eliane Caffé. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Grátis.

Festival Internacional Lume de Cinema

Na mostra, o CineSesc aborda temas como a crise econômica mundial e a violência contra a mulher. Hoje (3), às 19h, tem sessão dupla, com exibição do curta ‘Infinito’ (2014), de Lukas Dhont, e do longa ‘Jovens Infelizes ou um Jovem que Grita Não É um Urso que Chora’ (2016), de Thiago Mendonça. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jean Cocteau: O Testamento de um Poeta

Até 26/3, o CCBB apresenta a mostra, dedicada a um dos mais importantes cineastas da história. No sábado (4), há sessão de ‘Os Incompreendidos’ (1959), às 17h30, e ‘Vocês Ainda Não Viram Nada’ (2012), às 19h30. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostracocteau

Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 28/3, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 3ª (7),

às 20h, o evento projeta o longa ‘O Planeta Proibido’ (1985), com direção de Fred M. Wilcox, inspirado na peça ‘A Tempestade’, de William Shakespeare. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Pontos MIS

A Biblioteca de São Paulo projeta hoje (3), a partir das 15h30, dois longas nacionais infantis: ‘Com os Pés na Cabeça’, de Tiago Scorza e Gabriela Liuzzi Dalmasso, e ‘Minhocas, O Filme’, de Paolo Conti. O primeiro conta a história de um menino do interior que sonhava em usar calçados. O segundo fala de Júnior, um adolescente em crise existencial. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Grátis.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de março e abril é Spike Lee. Na 3ª (7), às 20h, tem sessão de ‘Ela Quer Tudo’ (1986)’. Na comédia, a vida de uma jovem negra bem-sucedida e insaciável. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Viajando com Kurosawa ao Japão Feudal

O Sesc Vila Mariana homenageia Akira Kurosawa, um dos mais importantes diretores japoneses. No sábado (4), às 14h, tem sessão de ‘Rashomon’ (1950). O filme narra uma sequência de violentos crimes que intrigam a população de um pequeno vilarejo. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).