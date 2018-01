Divirta-se: cinco mostras de cinema para ver esta semana

Cinéclub Aliança Francesa

Em parceria com o Reserva Cultural, a Aliança Francesa fecha o ciclo de filmes com o tema ‘melhor idade’. No domingo (26), às 10h30, será exibido ‘Minhas Tardes com Margueritte’ (2011), sobre uma amizade inusitada entre um homem e uma senhora. Antes da programação, às 9h30, o local organiza um café da manhã. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3017-5699. R$ 8.

Este É o Líbano

Até 4ª (29), a mostra exibe mais de 20 filmes do país. Uma das produções da última semana é o curta ‘Beirute Pós-Barba’, no domingo (26), às 17h30. Espaço Itaú Augusta. R. Augusta, 1.475, Cerqueira César, 3288-6780. Hoje (25) a 29/11. Grátis (inscrições pelo site: esteeolibano.com.br)

Histórias da Sexualidade

Em parceria com a Cinemateca Brasileira, o programa apresenta 34 obras em distribuídas em várias sessões no Masp. No sábado (25) e na 3ª (28), o filme exibido será ‘O Império do Desejo’ (1981), às 16h. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. R$ 30.

Jean-Pierre Melville

Comemorando 100 anos do nascimento de Jean-Pierre Melville, o cinema do IMS Paulista exibe uma retrospectiva dos filmes do cineasta restaurados digitalmente. A programação é composta por oito obras do francês, incluindo raridades como o curta documental ’24 Horas na Vida de Um Palhaço’ (1946), ‘O Silêncio do Mar’ (1949) – ambos na 3ª (28), às 19h – e ‘Técnica de Um Delator’ (1962) – na 4ª (29), às 21h45. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8. Inf.: bit.ly/IMSJean

Shell Open Air

Transformando o Jockey Club em uma grande sala de cinema ao ar livre, as exibições incluem, no sábado (25), ‘Homem Aranha: De Volta ao Lar’ (20h); e ‘Curtindo a Vida Adoidado’, no domingo (26), às 20h. R. Dr. José Augusto de Queiroz, portão 1, Morumbi. Hoje (24), sáb. (25) e dom. (26), 17h (abertura dos portões). Inf.: openairbrasil.com.br