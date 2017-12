Divirta-se: cinco mostras de cinema para conferir em São Paulo esta semana

18ª Retrospectiva do Cinema Brasileiro

O CineSesc apresenta mais uma edição do evento. Neste ano, a curadoria foi realizada pela montadora de cinema Cristina Amaral, pelo crítico Chico Fireman e pela equipe do CineSesc. Hoje (8) o evento exibe a comédia dramática ‘BR 716’, às 15h, com direção de Domingos Oliveira; no sábado (9), às 21h, tem sessão de ‘Bingo: O Rei das Manhãs’, dirigido por Daniel Rezende. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. R$ 12. Até 3/1. Programação completa: bit.ly/CineBR18

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte -, o Caixa Belas Artes promove sua última sessão especial de 2017. Na 3ª (12), às 19h30, o evento projeta ‘Truman’, de Cesc Gay. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Festival Cao Guimarães

A Galeria Nara Roesler exibe a produção audiovisual do artista mineiro, que integra o acervo de museus como Tate Modern e o MoMA. Hoje (8), das 10h às 17h30, o espaço exibe uma seleção de curtas de sua autoria. Já às 17h30 ocorre a projeção do longa ‘Andarilho’, de 2006, que aborda a relação entre o caminhar e o pensar. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Grátis.

Histórias da Sexualidade: Filmes & Vídeos

O programa que faz parte da exposição homônima exibe, no Masp, 34 produções, distribuídas em 34 sessões, sempre aos sábados e às terças-feiras, às 16h. No sábado (9) e na 3ª (12), serão projetados os curtas ‘Nefandus’, ‘Naufragios’ e ‘La Visión de los Vencidos’, de Carlos Motta, e ‘O Porto de Santos’, de Aloysio Raulino. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis.

Mostra de Cinema Polonês

A 7ª edição do evento, organizado no CCBB, tem curadoria da historiadora de arte Ewa Zukrowska e homenageia o diretor e roteirista Juliusz Machukski, considerado o rei da comédia pelos críticos de seu país. No sábado (9), às 14h, a mostra exibe ‘Kingsaiz’, sobre uma terra habitada por gnomos chamada Gavetolândia; e, no domingo (10), às 15h, ‘Quanto Pesa um Cavalo de Tróia?’ conta a história do casamento da psicóloga Zofia com o cenógrafo Jakub, que, juntos, criam a filha do primeiro relacionamento da mulher. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis. Até 2ª (11). Programação completa: bit.ly/CCBBPol7