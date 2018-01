Divirta-se: cinco mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Cineciência

No domingo (2), às 16h, o MIS projeta o filme ‘Jobs’, de Joshua Michael Stern, sobre a vida do cofundador da Apple, Steve Jobs. O filme é estrelado por Ashton Kutcher. Após a sessão, haverá um debate com o professor especialista em computação, David de Oliveira Lemes, da PUC-SP. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Colônia de Férias

Entre 5ª (6) e 2/8, o Caixa Belas Artes promove o especial, que homenageia grandes diretores, como Ingmar Bergman e Wong Kar-Wai. Na abertura da mostra, às 18h30, tem sessão de ‘Os Incompreendidos’, de François Truffaut. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 14.

O Piano que Conversa

Premiado no Festival In-Edit Brasil, o documentário de Marcelo Machado, que retrata encontros entre o pianista Benjamim Taubkin e músicos de diversas partes do mundo, ganha exibição no CineSesc, entre 5ª (6) e 12/7, às 21h30. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$12/R$20.

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês de julho é Roman Polanski. Na 3ª (4), às 19h, tem sessão do documentário ‘Roman Polanski’, de Alê Primo. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cinematerna

Na 4ª (5), às 11h, o Cinemark do Shopping Iguatemi recebe a sessão, preparada especialmente para mamães, papais e bebês de até 18 meses. E quem escolhe o filme a ser exibido são os próprios espectadores, através de enquete. Para votar, clique aqui.