Divirta-se: cinco mostras de cinema em cartaz na capital paulista

4ª Mostra de Animação

Até 4/8, o Cinusp apresenta o evento, que tem foco infantil e conta com filmes recém-lançados. Na 2ª (31), às 16h, tem sessão de ‘Kiriku e a Feiticeira’. Na animação, um menino minúsculo, nascido na África Ocidental, precisará enfrentar a poderosa e malvada Karabá. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa

Colônia de Férias

Até 4ª (2), o Caixa Belas Artes promove o especial, que homenageia grandes diretores do cinema mundial, como Wong Kar-Wai e François Truffaut. Hoje (28), às 18h30, o evento projeta ‘A Lei do Desejo’ (1987), de Pedro Almodóvar. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 14. Programação completa

12º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo

O evento traz à capital, até 4ª (2), 102 filmes de 18 países da América Latina – com foco em novos autores e novas formas narrativas. No sábado (29), às 15h, há projeção do documentário ‘Pitanga’, de Beto Brant e Camila Pitanga, no Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Grátis. Programação completa

Noitão

No ciclo, que invade a madrugada, o Caixa Belas Artes realiza uma maratona de filmes, com sorteio de prêmios e café da manhã para os sobreviventes. Hoje (28), a partir das 23h30, ganham destaque filmes do diretor Christopher Nolan, como ‘Dunkirk’, ‘Interestelar’, além de uma longa surpresa. Caixa Belas Artes. R. Da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 32.

Festival Anima Mundi

Um dos maiores eventos de animação do mundo, o Anima Mundi encerra sua 25ª edição neste fim de semana. Mas ainda dá tempo de acompanhar algumas atrações. No sábado (29), tem exibição de ‘Espaço Negativo’, de Ru Kuwahata e Max Porter, junto com outros 9 curtas. O filme foi o vencedor do Grande Prêmio Anima Mundi. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2548-7553. R$ 10. Programação completa