Divirta-se: cinco mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Colônia de Férias

Até 2/8, o Caixa Belas Artes promove o especial, que homenageia grandes diretores do cinema mundial, como Ingmar Bergman e François Truffaut. Hoje (14), às 18h30, o evento projeta ‘Anjos Caídos’, de Wong Kar-Wai. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 14. Programação completa

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Geração Rock’n Roll

Até domingo (16), o CCSP e o Spcine apresentam a mostra, que foca nos principais subgêneros do rock – do rockabilly, nos anos 1950, ao indie rock dos anos 2000. No sábado (15), serão projetados: ‘Scott Pilgrim Contra o Mundo’, de Edgar Wright (15h); ‘Eden’, de Mia Hansen-Løve (17h); e ‘Hedwig: Rock, Amor e Traição’, de John Cameron Mitchell (19h30). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês de julho é Roman Polanski. Na 3ª (18), às 20h, tem sessão de ‘Repulsa ao Sexo’. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Canção da Volta

Neste sábado (15), o CPF Sesc exibe, dentro da programação ‘Cine Debate’, o longa ‘Canção da Volta’, de Gustavo Rosa de Moura, às 15h. Na trama, Eduardo e Julia se amam, mas lutam para sobreviver a uma crise cercada pelo ciúme e por uma tentativa de suicídio. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa

Na 3ª (18), às 19h30, o Sesc Belenzinho projeta o longa, dirigido por Andrew Adamson. O filme traz a história de quatro irmãos que, durante a 2ª Guerra Mundial, encontram um guarda-roupa mágico. Ele leva quem o atravessa ao mundo mágico de Nárnia. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 1h antes).