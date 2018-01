Divirta-se: cinco mostras de cinema em cartaz na capital paulista

Colônia de Férias

Até 2/8, o Caixa Belas Artes promove o especial, que homenageia grandes diretores do cinema mundial, como Ingmar Bergman e Wong Kar-Wai. No sábado (8), às 18h30, o evento projeta ‘Domicílio Conjugal’, de François Truffaut. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Consolação, 2894-5781. R$ 14. Programação completa



Geração Rock’n Roll

A partir de 3ª (11), o CCSP e o SPcine apresentam a mostra, que foca nos principais subgêneros do rock – do rockabilly, nos anos 1950, ao indie rock dos anos 2000. Na abertura, o evento projeta três longas: ‘Johnny & June’ (15h); ‘Juventude Transviada’ (17h45); e ‘Loucuras de Verão’ (20h). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis (retirar ingresso 1h antes).



Olhando pras Estrelas

Hoje (7), às 21h, o Auditório Ibirapuera recebe o lançamento do filme ‘Olhando pras Estrelas’, de Alexandre Peralta, que documenta a história de duas bailarinas que fazem parte da Associação Fernanda Bianchini, em São Paulo. Auditório Ibirapuera. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3269-1075. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

O Piano que Conversa

Premiado no Festival In-Edit Brasil, o documentário de Marcelo Machado retrata encontros entre o pianista Benjamim Taubkin e músicos de diversas partes do mundo. Ele é exibido no CineSesc de hoje (7) a 4ª (12), sempre às 21h30. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12/R$ 20.



Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado do mês é Roman Polanski. Na 3ª (11), às 20h, tem sessão do documentário ‘Faca na Água’. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).