Divirta-se: cinco eventos de cinema em cartaz na capital paulista

Mostra Ser

Até domingo (29), o Sesc Ipiranga promove a mostra LGBTTQI, que procura refletir sobre o amor e o respeito ao que se é. No evento, o público poderá conferir os curtas ‘Eu Não Quero Voltar Sozinho’, de Daniel Ribeiro; ‘Não Gosto dos Meninos’, de André Matarazzo e Gustavo Ferri; ‘A Arte de Andar pelas Ruas de Brasília’, de Rafaela Camelo; ‘Antes das Palavras’, de Diego Carvalho Sá; e ‘Nosso Amor Existe’, de Ricardo Puppe e Theo Borges; além de longas e médias. Os filmes serão exibidos, diariamente, das 10h às 21h30 (aos domingos, das 10h às 18h). Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis.

Mostra José Lewgoy

O CCBB presta homenagem a um dos mais importantes atores brasileiros, falecido em 2003. Ao todo, serão projetados 22 filmes, entre produções nacionais e estrangeiras. No sábado (28), às 15h, tem sessão de ‘Cobra Verde’. Mais tarde, às 17h, é a vez de ‘Fitzcarraldo’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Quarto Camarim

Na 2ª (30), às 20h30, o longa será exibido no CineSesc, como parte da sessão Abraccine. A história retrata o reencontro, após 27 anos, da própria diretora, Camele Queiroz, com seu tio Roniel, que é travesti e hoje se chama Luma. Após a projeção do documentário, haverá um debate sobre o filme. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Retrospectiva Sérgio Oksman

De 5ª (3) a 13/5, o IMS apresenta a mostra, que inclui seis filmes do cineasta paulistano, entre curtas e longas produzidos de 2004 a 2015. No dia de abertura, às 19h, será projetado o curta ‘Uma História para os Modlins’. Após a exibição, o diretor participa de um debate com João Moreira Salles. Em seguida, às 21h30, tem sessão do documentário ‘O Futebol’, ganhador do festival É Tudo Verdade 2016. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Técnicas de Entrevista no Documentário

O Sesc Pompeia recebe a diretora Cristiana Grumbach, que ministra o curso voltado para quem quer produzir documentários. As tarefas serão divididas em teoria e prática. No sábado (28), às 14h, ocorre a análise de filmes de vários cineastas, além de sugestão de leituras específicas. No domingo (29), também às 14h, os alunos serão convidados a entrevistar outros colegas. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. R$ 25 (válido para os dois dias de atividade).