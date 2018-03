Divirta-se: cinco destaques entre os filmes brasileiros que integram a Mostra

+ Premiado no Festival de Brasília pelo júri popular, Café com Canela (foto acima), parceria de Ary Rosa e Glenda Nicácio, narra o reencontro da professora Margarida (Valdinéia Soriano) com uma ex-aluna, Violeta (Aline Brune). Margarida sente a dor da perda do filho e vive isolada. Mesmo atormentada por traumas do passado, Violeta tenta animá-la, em meio a visitas, faxinas e cafés com canela. Reserva Cultural: 28/10, 16h. Frei Caneca: 30/10, 15h40.

+ Inácio (André Guerreiro Lopes) é mecânico e dublê de dançarino. Na oficina, ele idealiza seu amor, A Moça do Calendário. A direção é de Helena Ignez. Cinesesc: 29/10, 20h20. Frei Caneca: 30/10, 15h20. Reserva Cultural : 31/10, 18h.

+ O diretor Marco Abujamra retrata a evolução do teatro e da arte no século 20 por meio da carreira do ator Paulo Autran – O Senhor dos Palcos. Itaú Augusta: dom. (29), 21h50. Cinesala: 30/10, 14h. Frei Caneca: 31/10, 18h.

+ A história da banda carioca Planet Hemp, liderada por Marcelo D2 e uma das mais populares da década de 1990, é tema de Legalize Já, longa de Johnny Araújo e Gustavo Bonafé. Cinesala: 28/10, 14h. Frei Caneca: 29/10, 16h.

+ Prêmio de melhor filme estrangeiro no London Independent Film Awards, Foro Íntimo acompanha, ao longo de 24 horas, a vida de um juiz ameaçado de morte por criminosos. Sob forte esquema de segurança, o homem vive preso em seu gabinete. O filme é inspirado em fatos reais e tem direção de Ricardo Mehedff. IMS: 27/10, 16h20.