Divirta-se: cinco bares que servem drinques natalinos em São Paulo

+ Criado em Nova York pelo barman Nico de Soto, o bar pop-up Miracle coloca o SubAstor, até 15/12, em clima de Natal. Na carta assinada por ele para a temporada de fim de ano, uma das opções é o ‘Run Run Rudolph’ (R$ 32; foto acima), feito com tequila, licor de café, chocolate e especiarias mexicanas. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/4h (3ª a 5ª, até 3h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ A partir do dia 21/12, a Cervejaria Nacional e a Goose Island servem a cerveja especial ‘Raisin Rice’ (R$ 18/R$ 27; foto acima), criada em parceria com as duas marcas. Do estilo ‘Christmas Ale’, a receita sazonal tem aroma de caramelo e biscoito e toque de frutas secas, com malte de arroz negro e adição de uvas passas. Cervejaria Nacional. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Goose Island Brewhouse. R. Baltazar Carrasco, 191, Pinheiros, 2886-9858. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O ‘Clericot’ (R$ 110; foto acima) do Boteco São Bento, elaborado por Laércio Zulu, é servido com espumante ou vinho branco e frutas na jarra. De origem francesa, o drinque é uma escolha comum nas festas de fim de ano em países tropicais. R. Mourato Coelho, 1.060, V. Madalena, 3074-4389. 15h/últ. cliente (6ª a dom., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ No Fortunato Bar, o ‘Scotchlaw’ (R$ 29; foto acima) é uma das opções, feito com uísque Chivas, suco de limão, vermute seco, xarope de romã e bitter de laranja. O local também sugere a ‘Sangria’ (R$ 74) como bebida temática de fim de ano – servida com vinho tinto, licor de pêssego, combinação de frutas, soda limonada e licor de laranja. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 2371-9041. 12h/23h (2ª e 3ª, 17h/23h; 4ª e 5ª, 17h/0h30; 6ª, 16h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.