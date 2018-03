Divirta-se: atrações gratuitas para aproveitar em São Paulo

CRIANÇAS

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes que já estão fora de cartaz. No dia 31/3, será exibido ‘Sing – Quem Canta Seus Males Espanta’ (foto), dirigido por Garth Jennings. A animação acompanha um empolgado coala chamado Buster, que decide criar uma competição de canto para aumentar os lucros de seu antigo teatro. 108 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.) Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. 31/3, 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Instrumental Sesc Brasil

Terceiro trabalho do músico Vitor Araújo, ‘Levaguiã Terê’, gravado no Rio de Janeiro, em São Paulo e Recife, traz influências de The Knife, Björk, Animal Collective e Radiohead. Uma mistura de guitarras, samples e synths com o piano de Vitor Araújo. 120 min. Teatro Anchieta (280 lug.). Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, 3234-3000. 9/4, 19h. Grátis.

EXPOSIÇÃO

Chichico Alkmin

Na primeira metade do século 20, o fotógrafo fez diversos registros de Diamantina. Suas imagens mostram os habitantes e as paisagens da cidade mineira, após o auge da extração de diamantes. A mostra reúne 300 imagens, além de negativos e objetos de laboratório. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 15/4.

TEATRO

A Serpente

Lavínia Pannunzio dirige montagem (foto) da tragédia publicada em 1978 por Nelson Rodrigues. Na peça, uma mulher busca evitar o suicídio da irmã emprestando seu marido para ela por uma noite. Com Patrícia Gordo, Liz Reis e outros. 50 min. 16 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 22/4.

PASSEIOS

Museu da Energia

Reinaugurado recentemente, o museu conta com salas e atrações que apostam em recursos audiovisuais. No térreo, um espaço apresenta a história da iluminação pública de São Paulo por meio de vídeos, fotos e objetos históricos; no andar superior, o Espaço das Águas explora a relação da água com a cidade, desde os reservatórios até a torneira. O local também exibe, até 24/6, a mostra temporária ‘Encontros Improváveis de um Lugar em Comum’, que apresenta a visão de artistas multimídia sobre os temas água e energia. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Inf.: www.museudaenergia.org.br

CINEMA

17ª Mostra do Filme Livre

A mostra de cinema é realizada desde 2002 e exibe cerca de 200 filmes de diferentes gêneros. Há também debates e o curso livre ‘Cinema e Memória’, com o professor e pesquisador Hernani Heffner. No dia 1º/4, às 14h, é exibido ‘Curta Sampa’; e, em 7/4, às 17h, tem ‘Autorias 5’, de Edgard Navarro. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis. Até 16/4. Inf.: mostradofilmelivre.com/18

CRIANÇAS

DesPrincesa

Vera Lamy dirige peça (foto) que conta a história de Lila, menina de 7 anos que, por ordem da avó, vai arrumar o quarto em seu primeiro dia de férias. Ela encontra um dinossauro inflável que será seu companheiro nesta aventura. Com Andressa Ferrarezi e Juh Vieira. 50 min. Livre. Centro Cultural São Paulo. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, 3397-4002. 31/3, 16h; 1º/4, 16h. Grátis.

MÚSICA CLÁSSICA

Banda Sinfônica da Polícia Militardo Estado de São Paulo

Como parte da série ‘Concertos Matinais’, a programação terá obras como ‘II Guarany’ (Carlos Gomes), ‘Arabesque’ (Samuel Hazo), ‘Into The Joy of Spring’ (James Swearingen), e ‘Suíte Nordestina’ (José Ursicino da Silva). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 1º/4, 11h. Grátis.

ESPECIAL

Cinema Paulista Já!

O projeto reúne exposição, show, bate-papo e exibição de filmes sobre a renovação do cinema paulista com uma geração de nomes independentes que produziram longas de ficção nos anos 1980. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório MIS/Foyer (172 lug.). Av. Europa, 158, Jardim Europa, 2117-4777. 28/3 a 1º/4, diversos horários. Grátis. Programação completa: bit.ly/cinepaul