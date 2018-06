Divirta-se: as estreias da semana no circuito comercial de cinema

Anna Karenina: a História de Vronsky

(Anna Karenina: Istoriya Vronskogo, Rússia/2018, 138 min.) – Drama. Dir. Karen Shakhnazarov. Com Elizaveta Boyarskaya, Max Matveev, Vitaliy Kishchenko. Durante a guerra russo-japonesa, em 1904, Sergey Karenin, chefe de um hospital, descobre que um dos oficiais feridos é o conde Vronsky, a pessoa que arruinou a vida de sua mãe, Anna Karenina. Agora, ele procura informações sobre o homem. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

As Boas Maneiras

(Brasil-França/2018, 135 min.) – Fantasia. Dir. Juliana Rojas, Marco Dutra. Com Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo. Ana contrata Clara, uma solitária enfermeira que mora na periferia de São Paulo, para ser babá de seu filho, que ainda não nasceu. Durante a gravidez, Ana começa a apresentar comportamentos estranhos, que afetam diretamente Clara. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Caminho do Mar

(Brasil/2012, 86 min.) – Documentário. Dir. Bebeto Abrantes. O Rio Paraíba do Sul é um dos mais importantes do Brasil. No entanto, não recebe a atenção nem o reconhecimento que merece. Por meio de relatos de moradores ribeirinhos, é contada a história de suas águas – da nascente à foz. Livre. Confira salas e horários de exibição

Comboio de Sal e Açúcar

(Portugal-Brasil-França-África do Sul-Moçambique/2016, 93 min.) – Drama. Dir. Licínio Azevedo. Com Thiago Justino, Matamba Joaquim, Melanie de Vales Rafael. Moçambique, 1988. Em meio à Guerra Civil, militares escoltam um trem de carga lotado de mercadorias e pessoas que buscam uma vida melhor. Muitos viajam para trocar sal por açúcar, escasso localmente, e o grande desafio da jornada, cheia de atritos, é superar ataques-surpresa e sabotagens. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Um dia para Viver

(24 Hours to Live, Estados Unidos/2017, 97 min.) – Ação. Dir. Brian Smrz. Com Ethan Hawke, Paul Anderson (XVIII), Rutger Hauer. Um assassino ganha uma segunda chance quando seu empregador o traz, temporariamente, de volta à vida, logo após ter sido morto no trabalho. Ele tem 24 horas para realizar sua missão e se redimir. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Os Estranhos – Caçada Noturna

(The Strangers: Prey at Night, Estados Unidos/2018, 85 min.) – Terror. Dir. Johannes Roberts. Com Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison. Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, em ‘Caçada Noturna’, uma nova família recebe a terrível visita de três psicopatas, cujo único objetivo é transformar suas vidas num inferno. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Los Territorios

(Argentina-Brasil-Palestina/2017, 90 min.) – Documentário. Dir. Iván Granovsky. Com Iván Granovsky, Alberto Ajaka, Rafael Spregelburd. Depois do ataque ao jornal Charlie Hebdo, em Paris, Ivan, o ‘filho fútil’ de um importante jornalista argentino, embarca em uma jornada, perseguindo diferentes eventos e conflitos geopolíticos ao redor do mundo. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Morte de Stalin

(The Death of Stalin, Estados Unidos-França-Reino Unido/2017, 108 min.) – Comédia dramática. Dir. Armando Iannucci. Com Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor. União Soviética, 1953. Após a morte de Josef Stalin, o alto escalão do comitê do Partido Comunista se vê em momentos caóticos para decidir quem será o sucessor do líder. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

No Olho do Furacão

(The Hurricane Heist, Estados Unidos/2018, 100 min.) – Ação. Dir. Rob Cohen. Com Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten. Um grupo de criminosos planeja roubar 600 milhões de dólares do tesouro americano, durante a passagem de um furacão. No entanto, seus planos são interrompidos quando o fenômeno meteorológico atinge o nível 5, considerado o mais grave de todos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Oito Mulheres e um Segredo

(Ocean’s 8, Estados Unidos/2018, 110 min.) – Comédia. Dir. Gary Ross. Com Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway. Recém-saída da prisão, Debbie Ocean planeja executar o assalto do século, em pleno Met Gala, em Nova York. E ela tem o apoio de Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger e Tammy. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Selfie para o Inferno

(Selfie from Hell, Canadá-Alemanha/2017, 73 min.) – Terror. Dir. Erdal Ceylan. Com Alyson Walker, Tony Giroux, Meelah Adams. Julia é uma vlogueira canadense habituada a compartilhar na internet. Mas sua vida tomará um rumo obscuro quando, ao visitar sua prima Hanna nos Estados Unidos, ela acaba gravemente doente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Vingança

(Revenge, França/2018, 113 min.) – Ação. Dir. Coralie Fargeat. Com Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe. Três homens, casados e ricos, fazem anualmente uma caçada no deserto. Desta vez, um dos empresários decide levar sua amante. E, quando ela é abandonada para morrer, eles terão de lidar com uma mulher em busca de vingança. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Confira salas e horários de todos os filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se