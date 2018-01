Divirta-se: 7 curiosidades sobre ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Por Humberto Abdo

Há poucas semanas de sua estreia, Star Wars: Os Últimos Jedi promete reunir milhões de fãs nos cinemas do mundo todo em dezembro – no Brasil, o filme chega às salas no dia 14. Com direção de Rian Johnson, o oitavo episódio da franquia da Disney será o mais longo lançado até hoje, com 2h30 de duração.

Para aguardar o lançamento, o Divirta-se separou sete curiosidades sobre o filme e algumas dicas de lugares temáticos para visitar em São Paulo:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– O novo filme Star Wars marca o aniversário de 40 anos da saga: ‘Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança’, o primeiro da franquia, foi lançado em 1977.

– Algumas das cenas foram filmadas com o elenco na Inglaterra, Irlanda, Croácia e Bolívia, além das sequências produzidas em estúdio.

– Em entrevista à Empire Magazine, o diretor Rian Johnson declarou que três filmes clássicos serviram de inspiração para o novo episódio: ‘Almas em Chamas’ (1949), ‘Ladrão de Casaca’ (1955) e ‘Três Samurais Fora da Lei’ (1964).

– Para o diretor, uma das coisas mais difíceis ao criar diálogos em ‘Star Wars’ foi tomar cuidado com o uso de línguas modernas, que ameaçam quebrar a ambientação típica da saga. Os sons tecnológicos que simulam conversas entre robôs são outro desafio, pois devem ser complexos e soar reais, mas também precisam ser simples o suficiente para o público acompanhar.

– No pôster final, todos os personagens foram posicionados de modo a criar o formato da máscara de Darth Vader.

– O filme é o quarto Star Wars lançado também na versão 3D Imax – e o segundo da franquia a ser parcialmente filmado neste formato.

– Além de ter cenas no novo filme, o diretor afirmou que a atriz Carrie Fisher – morta em 2016 –, também ajudou a reescrever o roteiro com ele. Durante um painel, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, declarou que a atuação final de Fisher será um verdadeiro tributo ao seu talento.

Dicas em São Paulo Para Quem É Fã de Star Wars

CCXP

A edição deste ano da Comic Con Experience, que começa dia 7/12, faz uma homenagem aos personagens de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, com credenciais inspiradas no filme. Na programação, ainda não foram divulgados convidados relacionados à franquia, mas o evento sempre recebe cosplayers temáticos, que não deve decepcionar os fãs. Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. De 7/12 a 10/12. 12h/21h (sáb., 11h/21h; dom., 11h/20h). R$ 99/R$ 6.999. Inf.: www.ccxp.com.br

Geek.Etc.Br

A loja instalada no Conjunto Nacional conta com um acervo de quadrinhos, livros, consoles, DVDs e miniaturas de todas as franquias famosas no universo dos nerds. Entre elas, ‘Star Wars’ é um grande destaque, com produtos de todos os gêneros: livros da saga em português e inglês, figuras de ação, cadernos, games e quadrinhos da marca. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4033. 9h/22h (dom., 11h/20h).