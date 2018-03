Divirta-se: 2ª Mostra de Cinema Grego e outros dez projetos em cartaz na capital

2ª Mostra de Cinema Grego

Até 12/11, a Cinemateca Brasileira, em parceria com o Consulado Geral da Grécia em São Paulo, apresenta a mostra, que exibirá 12 produções do país. A programação abre na 5ª (2), às 20h, com a projeção de ‘Rom’, de Menelaos Karamaghiolis. O longa aborda a saga e a evolução da etnia cigana na Europa. Cinemateca Brasileira. Largo. Sen. Raul Cardoso, 207, Vl. Mariana, 3512-6111. Grátis. Programação completa.

41ª Mostra Internacional de Cinema

Até 4ª (1º), o mais tradicional evento de cinema do País exibirá 394 filmes, de cerca de 60 países, em 40 espaços da cidade. Neste ano, há homenagens ao artista chinês Ai Weiwei, a Paul Vecchiali, à cineasta belga Agnès Varda, ao ator Paulo José e ao realizador Alain Tainer (contemplado no Foco Suíça, programa inteiramente voltado ao país). Programação completa.

AfroeducAÇÃO

O Espaço Itaú – Frei Caneca exibe, no sábado (29), a partir das 11h, duas produções que tratam da cultura afro-brasileira: ‘Esse Bumbo É Meu’, de Ruy Reis, Paula Simões, Dagmar Serpa, Marina Chekmysheva e Daniel Mirolli; e ‘Quando Zumbi Chegar’, com direção do Coletivo 5 nOMundo. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Cine Lusco Fusco

No ciclo de cinema do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, ganha exibição o documentário ‘Quem Vai à Guerra’, de Marta Pessoa, que trata sobre a Guerra Colonial Portuguesa. A sessão ocorre no sábado (28), às 16h. Consulado Geral de Portugal em São Paulo. R. Canadá, 324, Jd. América, 2776-1920. Grátis.

Cinéclub Aliança Francesa

Parceria da Aliança Francesa com o Reserva Cultural, o projeto exibe, no domingo (29), às 10h30, o filme ‘Os Belos Dias’, de Marion Vernoux. Reserva Cultural. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3017-5699. R$ 8.

Clássicos Cinemark 2017

Na 3ª (31), às 20h, o Cinemark leva a cinco salas da rede o longa ‘Coração Valente’, grande vencedor do Oscar de 1996, estrelado e dirigido por Mel Gibson. No enredo, ambientado no século 13, William Wallace lidera um exército insurgente que busca vingança contra o rei da Inglaterra após a morte da amada do guerreiro. Programação completa.

Histórias da Sexualidade: Filmes & Vídeos

Entre sábado (28) e 10/2, o programa, parte da exposição homônima, exibe 34 produções. No sábado (28) e na 3ª (31), às 16h, serão projetados ‘A Entrevista’, de Helena Solberg, e ‘Copacabana me Engana’, de Antonio Carlos da Fontoura. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Grátis.

Mostra de Cinema Finitudes

Entre 3ª (31) e 19/12, o projeto do Sesc Ipiranga exibe oito produções, de diferentes diretores, que discutem a morte e a efemeridade. A mostra é aberta na 3ª (31), às 17h, com o filme ‘Morte’, de José Roberto Torero, que, após a sessão, bate um papo com o público. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mostra Rock Terror

Até 13/11, o CCBB exibe 38 documentários sobre um dos subgêneros mais comentados do rock, explorando a lenda, da década de 1970, de que as bandas faziam pacto com o diabo. No domingo (29), às 16h, tem sessão de ‘Suck’, de Rob Stefaniuk; e, às 18h, é a vez de ‘Uma Noite de Horror’, com direção de Claudio Fragasso. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Programação completa.

Sessão Pipoca

Uma vez por mês, o CCBB dá destaque a produções nacionais. No domingo (29), às 14h, será projetado o longa ‘Meninos de Kichute’, que tem direção de Luca Amberg. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Tati por Inteiro

Até 3ª (31), o Sesc Santana homenageia o diretor francês Jacques Tati, bastante conhecido por sua veia cômica. Cada um dos filmes exibidos será comentado pelo jornalista e crítico de cinema Celso Sabadin. Na própria 3ª (31), às 20h, tem sessão de ‘Carrossel da Esperança’. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.