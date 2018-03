Divirta-se: 25 dicas de onde comer bacalhau ou garantir o almoço de Páscoa

Uma seleção de restaurantes para garantir o bacalhau desta Sexta-feira Santa e celebrar a Páscoa (com brunch ou almoço) no domingo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SEXTA-FEIRA SANTA

Como bom representante da cozinha portuguesa, o Tasca da Esquina traz no cardápio diversos pratos com bacalhau. Há petiscos e entradas, como a versão em lascas com batata e ovo (R$ 42), e pratos como o lombo de bacalhau com farofa de amêndoas e arroz cremoso de feijão (R$ 160, para dois). Al. Itu, 225, Jd. Paulista, 3262-0033. 6ª (30), 12h/16h e 19h/0h.

Com salão amplo, o Rancho Português também capricha nas receitas à base de peixe. Especialmente na Semana Santa, prepara o ‘Bacalhau à Moda da Mamãe’, em postas, com polenta, queijo pecorino, azeite trufado e molho de tomate (R$ 282, para dois). Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077. 6ª (30), 11h30/0h.

A ‘Bacalhoada na Lenha’ (R$ 220, para dois; foto) é uma das sugestões da Adega Santiago. O prato leva postas assadas no forno a lenha com batata, cebola, tomate, pimentões, azeitona e ovos. Já o bacalhau com broa custa R$ 193, em porção para duas pessoas. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 6ª (30), 12h/0h.

Nem só de carne vermelha vive a cozinha do Açougue Central – endereço que tem o chef Alex Atala entre os sócios. A pedida para a Sexta-feira Santa é o bacalhau confitado com batatas, pimentão vermelho, azeitonas e cebolas (R$ 65), que será mantido no cardápio até o domingo de Páscoa (1º). R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. 6ª (30), 12h/1h.

Casa agradável tocada pela chef Bella Masano, o Amadeus amplia as sugestões de pratos com o bacalhau ao forno (R$ 122; foto). Para abrir a refeição, a novidade é a salada de bacalhau (R$ 54). Vale pedir também as ostras frescas (R$ 6, cada) cultivadas pela família, em Santa Catarina. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859. 6ª (30), 12h/16h30 e 19h/0h.

Depois de provar os bolinhos de bacalhau (R$ 30, 6 unid.), vale escolher uma das várias receitas do Bacalhau, Vinho & Cia. Ideal para compartilhar, a típica ‘Bacalhoada ao Murro’ (R$ 269, para três) traz a posta com batatas assadas ao murro, alho, brócolis, pimentões, cebola e azeitonas. R. Barra Funda, 1.067, Barra Funda, 3666-0381. 6ª (30), 11h30/23h.

Inaugurado no fim do ano passado em um casarão na Mooca, o contemporâneo Rudá sugere para o almoço desta Sexta-feira Santa o ‘Bacalhau Vó Edite’ (R$ 119), preparado com lascas do peixe acebolado, coberto com purê de batata e molho branco gratinado, e acompanhado por brócolis salteados. Já a porção de ‘Bolinho de Bacalhau Dona Marli’ sai por R$ 29. Para finalizar a refeição, vá de ‘Cheesecake 3 Limões’ (R$ 19), feito com os limões taiti, siciliano e galego. R. Guaimbé, 742, Mooca, 2361-9916. 6ª (30), 12h/16h.

Com a cozinha sob o comando do chef italiano Gianpiero Giuliani, o Due Cuochi Cucina aposta em um prato exclusivo para a data: a lasanha de bacalhau (R$ 62; foto), montada com massas verde e branca intercaladas com creme de bacalhau, levemente gratinada e decorada com cebola crocante. O prato também estará no menu das unidades dos shoppings Cidade Jardim e Morumbi. R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092. 6ª (30), 12h/16h e 19h/1h.

Simpático bistrô que se divide em dois salões – na frente e nos fundos de uma loja de vinhos –, o Mici abre hoje (30) excepcionalmente para o almoço, com a receita de bacalhau da chef Cintia Piubelli. O peixe surge em posta acompanhado de legumes tostados e purê de limão-siciliano (R$ 73). Para quem preferir, Cintia também fará sua moqueca de pirarucu com arroz de jasmim ao coco e farofa de limão (R$ 63), que é servida geralmente aos sábados. R. Ministro Ferreira Alves, 54, Perdizes, 98378-8841. 6ª (30), 12h/15h.

Na agitada Rua dos Pinheiros, o pequeno e simpático Tasca do Zé e da Maria serve o ‘Bacalhau do Tio Zé’ (R$ 149), que traz as postas do peixe preparadas com cebola, molho à base de creme de leite fresco, gratinado com camarões e batatas sauté. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722. 6ª (30), 12h/0h.

Uma das boas novidades na Mooca, o Avenida Café Bistrô serve hoje o ‘Bacalhau à la Lopes’ (R$ 96), cozido em baixa temperatura e acompanhado de purê de mandioca e espuma de alho assado. A receita, criada pelo chef Ivo Lopes, deve ganhar lugar cativo no cardápio. R. Ibipetuba, 52, Mooca, 2373-7213. 6ª (30), 12h/0h.

O Via Castelli realiza a Temporada do Bacalhau. Até domingo (1º), prepara quatro receitas, que incluem couvert e bufê de saladas. Entre elas, bacalhau à portuguesa (R$ 99,20), cozido no vapor e regado com azeite, com cebola, batata, brócolis, ovos e azeitonas. R. Martinico Prado, 341, Higienópolis, 3662-2999. 6ª (30), 11h30/1h.

ALMOÇO DE PÁSCOA

Até domingo (1º), o chef Elton Júnior prepara um prato exclusivo para quem quiser comemorar no Dalva e Dito: risoto de frutos do mar (R$ 89). A receita leva miniarroz integral, camarão rosa, lula, marisco, pele de pirarucu e ervilha torta. R. Padre João Manuel, 1.115, Cerqueira César, 3068-4444. Dom. (1º), 12h/17h.

Localizado no topo do Edifício Esther, em frente à Praça da República, o descolado Esther, do chef e apresentador Olivier Anquier, recebe os clientes para o almoço de Páscoa (1º), com dois pratos especiais para a ocasião. A paleta de cordeiro com mel e especiarias (R$ 75; foto) vem acompanhada de purê de feijão branco, crumble de tomate com parmesão e chips de erva-doce. A outra sugestão do chef Benoit Mathurin é o ‘Peixe do Momento’ (R$ 75), com molho hollandaise, tapenade de azeitona e croquetas de batata-roxa. R. Basílio da Gama, 29, 11º andar, metrô República, 3256-1009. Dom. (1º), 12h/17h.

Sob o comando de Fábio Vieira, autor de uma cozinha brasileira criativa, o Micaela terá cabrito servido na panelinha de pedra com batatas assadas no caldo da carne, arroz branco, salada de minifolhas e farofa (R$ 89). Finalize com o bolo gelado de coco (R$ 26). R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849. Dom. (1º), 12h/16h30.

Com salão elegante e arejado, o Mondo privilegia uma cozinha italiana ‘casual’. Para domingo (1º), o chef Salvatore Loi sugere arroz com codorna, castanha portuguesa, vinho tinto e chocolate com especiarias (R$ 64). De sobremesa, tiramisú na casca de chocolate (R$ 25; foto). R. Oscar Freire, 30, Jd. Paulista, 3061-2787. Dom. (1º), 12h/17h.

O requintado Cantaloup também terá um menu especial, com pratos como polvo com grão-de-bico, tomatinhos e azeitonas (R$ 49); paleta de cordeiro com feijão fradinho, couve manteiga e farofa de migas (R$ 98); e ovo cremoso de chocolate gianduia e amarena (R$ 35). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. Dom. (1º), 12h/17h.

O prato com camarões ao molho de curry e brie, acompanhado de risoto de limão-siciliano (foto), integra o menu de Páscoa do Varanda. Famosa pelas carnes grelhadas, a casa volta-se aos peixes e frutos do mar. Para abrir a refeição, a escolha fica entre ceviche de peixe e carpaccio de polvo. Já a sobremesa pode ser torta de limão ou mousse de chocolate. Em três etapas, o menu (R$ 125) será servido de hoje (30) a domingo (1º). R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870. Dom. (1º), 12h/17h30.

BRUNCH DE PÁSCOA

A mesa de sobremesas promete ser um dos destaques do brunch (R$ 200) no Complexo 17, do hotel Grand Hyatt, com ovos e outros quitutes à base de chocolate. Já o bufê terá saladas e churrasco, entre outras opções de pratos. Embalado por música ao vivo, o almoço também dá direito a chope à vontade. Caça aos ovos, oficina de pintura e brincadeiras ao ar livre são algumas das atrações para a garotada. Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin Novo, 2838-1234. Dom. (1º), 13h/16h.

Diversos hotéis da cidade vão celebrar a Páscoa com brunch. No Hilton, a refeição (R$ 120) – com direito a caça aos ovos e oficinas para as crianças – será no restaurante Armazém Paulista. No cardápio, bacalhoada, escalope de filé mignon ao molho de mostarda e estações de risoto, de poke havaiano e de sorvetes da casa. Av. das Nações Unidas, 12.991, Brooklin, 2845-0370. Dom. (1º), 12h30/15h30.

Com música ao vivo, o brunch do Maksoud Plaza será montado no 150 Maksoud. Com drinque de boas-vindas e espumante, a refeição (R$ 120) inclui itens de café da manhã, estação de saladas e de pratos quentes – como o risoto de frutos do mar. Entre as opções do bufê de sobremesa, estão massa folhada com brigadeiro e éclair de chocolate. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. Dom. (1º), 12h/16h.

Com vista para a Avenida Paulista, o Seen, no 23º andar do hotel Tivoli Mofarrej, vai realizar seu primeiro brunch de Páscoa (R$ 180; foto). Assinado pelo chef William Ribeiro, o bufê tem desde itens de boulangerie até pratos como bacalhau com grão-de-bico; robalo ao molho de champanhe com aspargos; e ravióli de abóbora, creme de gorgonzola, pera e nozes. Para adoçar, opções como cheesecake de banana com Nutella. Drinques, DJ e recreação infantil completam a celebração. Al. Santos, 1.437, Cerqueira César, 3146-5926. Dom. (1º), 12h30/16h.

O Bourbon Convention Ibirapuera vai realizar um brunch (R$ 189) no Espaço Zillis, com diversas opções de entrada, sobremesa e prato quente, como bacalhoada e filé mignon com batata gratin. A pedida também inclui bebidas não alcoólicas e cerveja Stella Artois. Para as crianças, caça aos ovos, recreação e oficina de cupcake. Av. Ibirapuera, 2.927, Moema, 5091-2330. Dom. (1º), 13h/17h.

Charmoso e aconchegante, o Sweet Pimenta servirá no brunch (R$ 89) desde panquecas e croque monsieur até arroz de pato e nhoque de mandioquinha com legumes. A seleção da chef Julia Pimenta inclui ainda rabanadas, pavê de nozes e drinque de boas-vindas. R. Dr. Mário Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479. Dom. (1º), 11h/16h.

O carré de cordeiro (foto) está no cardápio do brunch que será servido no restaurante Tarsila, no hotel Intercontinental. O almoço (R$ 148, com suco, refrigerante, espumante e vinho à vontade) terá ainda estações de saladas e de massas feitas na hora, além de outros pratos – a exemplo do escondidinho de bacalhau e do leitão assado com mostarda e mel. Na seção de sobremesas, torta de maçã, mousse e cheesecake. Al. Santos, 1.123, Jd. Paulista, 3179-2600. Dom. (1º), 12h30/16h.