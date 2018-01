Divirta-se: 12 mostras de cinema em cartaz na capital paulista

16º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A partir desta 6ª (18), o circuito Spcine exibe, gratuitamente, os filmes que concorrem ao prêmio, organizado pela Academia Brasileira de Cinema. Entre eles, ‘Aquarius’, de Kleber Mendonça Filho; ‘Boi Neon’, Gabriel Mascaro; e ‘Elis’, de Hugo Prata. Programação completa.

Copa do Brasil

Na 4ª (23), às 21h15, algumas unidades da Rede Cinemark transmitem, ao vivo, as semifinais da Copa do Brasil, incluindo o pré-jogo. São duas partidas: Cruzeiro x Grêmio e Flamengo x Botafogo. R$ 28. Informações aqui.

28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo

De 4ª (23) até 3/9, o evento projeta, em seis espaços da cidade, 365 filmes de 55 países. Ganham destaque produções como ‘Cidade Pequena’, de Diogo Costa Amarante; ‘A Passagem do Cometa’, da diretora Juliana Rojas; e ‘Uma Noite Suave’, de Qiu Yang. Grátis. Programação completa.

Mostra de Cinema Uruguaio 2017

Em parceria com o Consulado Geral do Uruguai, o Instituto Cervantes apresenta mais uma edição da mostra, que começa na 2ª (21), às 19h, com a exibição de ‘Banheiro do Papa’. O longa contará com a presença do diretor, César Charlone. Instituto Cervantes de São Paulo. Av. Paulista, 2.439, metrô Consolação, 3897-9600. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Encontros de Cinema

A partir de 2ª (21), o Itaú Cultural realiza o evento, em comemoração ao centenário da animação brasileira. Um dos destaques é a participação de Bill Plympton, na 4ª (23), a partir das 20h. O animador dará uma aula sobre seu processo de criação e técnicas de trabalho. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CineMona

O cineclube da Casa 1 exibe o filme ‘Amores Urbanos’, de Vera Egito, nesta 6ª (18), às 19h. A produção conta a história de três amigos que vivem no mesmo prédio, em São Paulo, e precisam lidar com desventuras amorosas, fracassos e conquistas. A diretora marcará presença no evento. Galpão Casa 1. R. Adoniran Barbosa, 151, Centro. Grátis.

Cine Performa

Na 5ª (24), às 19h, o evento, que ocorre mensalmente no Red Bull Station, terá a exibição do documentário ‘Espaço Além – Marina Abramovic e o Brasil’, que acompanha as buscas espirituais da artista em viagens pelo País. Auditório Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Grátis.

Porto das Monções

Na 2ª (21), às 18h50, o Cine Olido exibe o documentário de Vicentini Gomez, que conta a trajetória das expedições que percorreram o Rio Tietê nos séculos 17 e 18, quando foi descoberto ouro em Cuiabá. Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, metrô República, 3862 1837. Grátis.

A Morte de Carlos Gardel

O drama de Solveig Nordlund é a próxima atração do Cine Lusco Fusco, sessão de cinema promovida pelo Consulado Geral de Portugal, no sábado (19), às 16h. O longa é baseado na obra homônima do escritor português António Lobo Antunes. Consulado Geral de Portugal em São Paulo. R. Canadá, 324, Jardim América, 2776-1920. Grátis.

Travessia Clandestina

Nesta 6ª (18), às 19h30, o jornalista e documentarista francês Grégoire Deniau apresenta seu premiado documentário ‘Travessia Clandestina’, no CPF Sesc. O longa trata do movimento migratório do Marrocos à Espanha e será seguido de um debate com o público sobre o papel do jornalismo enquanto testemunha de eventos. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. R$ 15 (30 vagas; inscrições aqui).

Fala Comigo

O CPF Sesc apresenta no sábado (19), às 15h, o filme ‘Fala Comigo’, de Felipe Sholl. A exibição faz parte do programa Cine Debate, que também terá a participação do diretor. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis. (inscrições aqui).

Os Bons Companheiros

Na 3ª (22), às 17h, o Sesc Belenzinho exibe sessão do clássico de Martin Scorsese. No longa, Henry Hill conta a sua história de garoto do Brooklyn, em Nova York, que sempre sonhou ser gângster, começando sua ‘carreira’ aos 11 anos e se tornando protegido de James ‘Jimmy’ Conway, um mafioso em ascensão. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Grátis (retirar ingresso 30 minutos antes).