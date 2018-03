Divirta-se: 11 mostras de cinema em cartaz na capital paulista

3ª Mostra Curtas Premiados

Em três dias, o Itaú Cultural apresenta o projeto, que faz um recorte das produções que se destacaram em festivais nacionais e internacionais em 2016. A programação abre na 4ª (29), às 20h, com ‘Òrun Àiyé: A Criação do Mundo’. Produzida por Jamile Coelho e Cintia Maria, a animação conta a história de um avô que narra para a neta como os deuses africanos criaram a Terra e os seres humanos. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Programação completa: bit.ly/cineitau

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bringing Tibet Home

No sábado (25), às 19h, o MIS exibe o documentário, dirigido por Tenzin Tsetan Choklay. O filme retrata a jornada do artista tibetano Tenzing Rigdol em busca da realização de uma instalação artística bastante comovente: levar terra do Tibete para o leito de morte do pai, na Índia – o homem desejava pisar o solo do país antes de morrer. Após a sessão, haverá debate com o diretor. MIS. Av. Europa, 158, Jardim Europa, 2117-4777. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cine-documentário de Carlos Pronzato

O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc recebe a mostra de documentários, homenagem ao diretor argentino Carlos Pronzato. Na 2ª (27), às 19h30, tem sessão de ‘Acabou a Paz, Isto Aqui Vai Virar o Chile! Escolas Ocupadas em SP’ (2015). O documentário registra as ocupações de secundaristas que, em 2015, tomaram conta de escolas do Estado. CPF Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Grátis (inscrição pelo site sescsp.org.br/cpf).

Cinesolar

O projeto, que visa a exibição de filmes a partir de energia solar, abre a programação de 2017 na praia de Pipa SP, no Bixiga, a primeira urbana da capital. O evento começa no sábado (25), às 18h, com projeção de curtas sobre sustentabilidade. Às 19h, tem exibição do longa ‘O Jabuti e a Anta’, de Eliza Capai. Praia de Pipa SP. R. Dr. Alfredo Ellis, 198, Bela Vista. Grátis.

Filmes: Subsessões de Avenida Paulista

Em parceria com a Cinemateca Brasileira, o MASP retoma sua programação de filmes e apresenta a mostra, parte da exposição ‘Avenida Paulista’, em cartaz no museu. Hoje (24), às 19h, tem exibição de ‘O Despertar da Besta’ (1969), com direção de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O longa de terror é considerado umas 100 melhores produções nacionais de todos os tempos. MASP. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. Grátis.

Jean Cocteau: O Testamento de um Poeta

O CCBB apresenta a mostra, dedicada a um dos mais importantes cineastas da história, com filmes do diretor, além de homenagens baseadas em sua obra. Hoje (24), há sessão de ‘Cocteau e Companhia’ (2003), dirigido por Jean-Paul Fargier; às 19h30, é a vez ‘Pele de Asno’ (1970), de Jacques Demy. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Programação completa: bit.ly/mostracocteau

Mostra de Cinema de Tiradentes

No projeto, o CineSesc traz um panorama geral sobre a produção cinematográfica brasileira contemporânea, com sessões, debates e oficinas. Hoje (24), há projeção, em pré-estreia, do filme ‘Eu Não Sou Daqui’ (2017), de Luiz Felipe Fernandes e Alexandre Baxter, seguida de um bate-papo com os diretores. Mais cedo, às 19h30, tem ‘Precisamos Falar do Assédio’, de Paula Sacchetta. CineSesc. R. Augusta, 2.075, metrô Consolação, 3087-0500. R$ 12.

Mostra Cineclube: Clássicos Sci-fi

O Sesc Santana apresenta, até 28/3, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 3ª (28), às 20h, será projetado o longa ‘Westworld’ (1973), com direção de Michael Crichton. Na trama, que se passa no então futuro ano de 1983, um moderno parque de diversões simula três diferentes mundos temáticos, onde robôs são programados para satisfazer os clientes. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8713. Grátis.

Pontos MIS

A Biblioteca de São Paulo projeta hoje (24), a partir das 15h30, dois longas nacionais infantis: o curta ‘Com os Pés na Cabeça’, dos diretores Tiago Scorza e Gabriela Liuzzi Dalmasso, e ‘Minhocas, O Filme’, dirigido por Paolo Conti. O primeiro conta a história de um menino do interior que sonhava em usar calçados. O segundo fala de Júnior, um adolescente em crise existencial. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Grátis.

Rammstein

A dica é para os fãs de metal. A banda alemã Rammstein terá seu filme-concerto, gravado ao vivo em Paris, exibido nos cinemas da rede UCI. O evento acontece unicamente na 5ª (30), às 20h40. Filmado em 2012, o espetáculo ganhou direção do sueco Jonas Åkerlund. Programação completa: bit.ly/cinemetal

Tela Clássica

No ciclo, o Sesc Pinheiros contempla nomes que transformaram a produção cinematográfica moderna. O homenageado de março e abril é Spike Lee. Na 3ª (28), às 20h, tem sessão de ‘Mais e Melhores Blues’ (1990). No filme, por insistência dos pais, Bleek se torna um grande trompetista e forma sua própria banda de jazz. Mas sua personalidade acaba levando o quarteto a enfrentar vários problemas. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Grátis (retirar ingresso 1h antes).