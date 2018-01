Divirta-se: 11 mostras de cinema em cartaz na capital paulista

4ª Mostra de Animação

O Cinusp apresenta o evento, que tem foco infantil e conta com filmes recém-lançados. Nesta 6ª (4), às 16h, tem sessão de ‘Procurando Nemo’, de Andrew Stanton e Lee Unkrich. Na sequência, às 19h, é a vez de ‘Procurando Dory’, de Andrew Stanton e Angus MacLane. Cinusp. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia – Favo 04, Cidade Universitária, 3091-3540. Grátis. Programação completa.

Escola: Cidade Aberta

Até 16/8, o Caixa Cultural São Paulo recebe a mostra, que traz uma reflexão sobre as relações com a instituição escolar e o processo de ocupação das escolas paulistas. Na 4ª (9), às 16h, o evento projeta ‘Entre os Muros da Escola’, de Cristiano Burlan, seguido de bate-papo com o diretor. Caixa Cultural São Paulo. Praça da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Grátis. Programação completa.

O Piano que Conversa

Premiado no Festival In-Edit Brasil, o documentário de Marcelo Machado, que retrata encontros entre o pianista Benjamim Taubkin e músicos de diversas partes do mundo, ganha exibição na 4ª (9), às 19h30, no CCSP. Após a sessão, haverá um bate-papo com o diretor e o protagonista do longa. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis.

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua nova sessão especial. Na 3ª (8), às 19h30, o evento projeta ‘A Partida’, de Yojiro Takita. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Cinema de Monstros e os Sintomas da Cultura

Entre 4ª (9) e 13/9, a Casa Guilherme de Almeida apresenta o curso, ministrado pelo pesquisador Adriano Messias, que mostra quanto as produções cinematográficas são capazes de pautar questões psicanalíticas e sócio-políticas. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Grátis (inscrições).

História Antes de uma História

O Sesc Santana promove sessão do longa infantil ‘História Antes de uma História’, de Wilson Lazaretti, no sábado (5), às 14h. O filme explica algumas das principais técnicas de animação através das aventuras de Dr. K. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Festival de Cinema da Nova Zelândia

Inédita no País, a mostra traz um panorama da produção audiovisual neozelandesa, com filmes de ficção e documentários. No domingo (6), às 19h10 e 21h10, serão projetados, respectivamente, ‘Nascido para Dançar’, de Tammy Davis, e ‘Mahana (The Patriarch)’, de Lee Tamahori. Espaço Itaú – Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2075. Grátis.

Cinema ao Ar Livre

No projeto, a Casa das Rosas exibe filmes em película 16mm de cineastas japoneses e adaptações cinematográficas de clássicos da literatura brasileira. Na 3ª (8), às 19h, tem sessão de ‘A Luta Solitária’, de Akira Kurosawa. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

21º Festival de Cinema Judaico de São Paulo

Com programação em seis endereços da capital, a mostra busca, até 4ª (9), reunir filmes de temática judaica nos seus mais diversos aspectos, como feminismo, esportes, música, história, entre outros. Programação completa.

Delicado e Delinquente: Jerry Lewis

Até 29/8, o Sesc Santana apresenta a mostra, baseada nas obras do ator, diretor e roteirista Jerry Lewis. As sessões acontecem sempre às terças-feiras, às 20h. No dia 8/8, ganha destaque o filme ‘Professor Aloprado’. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8713. Grátis.

Cinema Português Contemporâneo

A proposta da mostra, exibida no circuito Spcine a partir desta 5ª (3), é jogar luz sobre a produção cinematográfica portuguesa, com destaque para cineastas como Luís Galvão Teles e Diana Andringa. Todas as sessões são gratuitas. Programação completa.