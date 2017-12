Divirta-se: 11 dicas para aproveitar a Comic Con Experience deste ano

A Comic Con Experience é um evento anual que reúne atrações em São Paulo com personalidades da cultura pop, como quadrinistas, diretores de animação, designers de games e atores – Alicia Vikander e Will Smith visitam a edição deste ano, ambos no dia 10/12. Para aproveitar o melhor da CCXP, o Divirta-se separou algumas atividades que prometem agradar aos fãs do universo geek:

6ª (8)

+ Este ano, a Comic Con Brasil faz uma homenagem à atriz Fernanda Montenegro. Com 66 anos de carreira, a comemoração será organizada no Auditório Cinemark, às 12h.

+ O americano David Mack é um escritor e ilustrador de HQs, famoso pela série Kabuki e por publicações da Marvel Comics, como Demolidor e Alias. Às 12h30, ele conduz uma aula sobre suas técnicas para a composição de capas.

Sábado (9)

+ Também no Auditório Cinemark, a Comic Con promete fazer uma apresentação especial com algumas novidades sobre o novo ‘Star Wars: Os Últimos Jedi‘ (foto), um dos filmes mais aguardados do ano – às 12h30.

+ No Auditório Ultra, o painel Representação e Diversidade nos Quadrinhos reúne cinco artistas: Denys Cowan, Gail Simone, Amy Chu, Marc Andreyko e Germana Viana. Juntos, eles discutem a revolução da diversidade nos quadrinhos e sua importância para o público e mercado de HQs – às 12h.

+ Às 13h30, a apresentação do vice-presidente de produção e desenvolvimento da Marvel Studios, Nate Moore, deve deixar os fãs de super-heróis ansiosos: Moore chega à Comic Con Brasil com surpresas sobre os próximos filmes do estúdio.

+ Não só de games vivem os nerds: jogos de tabuleiro são outro passatempo favorito do público. No evento Nós amamos Board Games, a Galápagos Jogos – editora brasileira especializada – apresenta um painel com as novidades no setor e seus próximos lançamentos, às 17h.

+ No painel Sony Pictures 2018, três convidados especiais comentam os próximos lançamentos da distribuidora: Jason Blum, fundador da Blumhouse Productions; Lin Shaye, atriz famosa por participar de franquias de terror como ‘A Hora do Pesadelo’ e ‘Ouija: A Origem do Mal’; e o cantor Nick Jonas, que atua no novo ‘Jumanji: Bem Vindo à Selva’.

+ Um grande favorito entre os fãs de games, God of War (foto) conta com uma das artes mais marcantes – e trabalhosas – deste universo. Às 19h, Rafael Grassetti, artista conceitual da saga, e Bruno Velazquez, diretor de animação, visitam a Comic Con para conversar sobre a criatividade e arte dos videogames.

+ Sucesso do canal infantil Cartoon Network, o desenho animado brasileiro Irmão do Jorel também ganhou espaço na CCXP deste ano: às 18h, o criador Juliano Enrico conta curiosidades e histórias sobre a animação.

Domingo (10)

+ O painel da Warner Bros. Pictures apresenta a atriz Alicia Vikander – vencedora do Oscar 2016 de melhor atriz coadjuvante, em ‘A Garota Dinamarquesa’ – e os atores Simon Pegg e Tye Sheridan, que comentam as novidades da marca para o próximo ano.

+ No Concurso Cosplay Experience 2017 – A Grande Final!, às 18h30, cosplayers de todo o País se vestem e agem como os personagens favoritos da cultura geek e competem para descobrir os mais talentosos da Comic Con deste ano.

ONDE: São Paulo Expo. Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda.

QUANDO: 5ª (7) a 10/12.

QUANTO: R$ 99/R$ 6.999. Inf.: www.ccxp.com.br

