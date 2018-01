Domingo (29), ocorre mais uma edição do projeto Se Essa Rua Fosse Nossa, do Itaú Cultural. Entre as atrações, às 12h, 14h e 16h, oficina ‘Brincantinho Pais e Filhos’; e, às 19h, show ‘Tradição Improvisada’, com Nelson da Rabeca e Thomas Rohrer.

ONDE: R. Leôncio de Carvalho (esquina com Av. Paulista).

QUANDO: Dom. (29), a partir das 11h.

QUANTO: Grátis (show, senha 30 min. antes).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.