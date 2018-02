Disney traça novos caminhos pela floresta

BRUXA| Meryl Streep é indicada ao Oscar pela 19ª vez

Nova produção da Disney, Caminhos da Floresta embaralha a trilha dos contos de fadas mais tradicionais em busca de reflexões insólitas. Resultado: um musical para crianças sonhadoras – e adultos fartos de poções mágicas.

Sob direção de Rob Marshall, o fio condutor do filme é o desejo do padeiro e de sua esposa de terem um filho. Mas o homem, irmão de Rapunzel, não pode realizar o sonho, pois fora amaldiçoado por uma bruxa. Para quebrar o encanto, o casal precisa encontrar na floresta uma vaca branquinha, um fio de cabelo amarelo, um capuz vermelho e o sapato de uma donzela.

Entre as copas das árvores, outras vontades florescem. Chapeuzinho, por exemplo, quer encontrar a avó; e João não quer abrir mão da vaca. Entretanto, quando os dilemas parecem resolvidos, começa a parte mais intensa. A fantasia transforma-se em dramas humanos, frágeis e sensíveis.

‘Into the Woods’, título original, estreou na Broadway em 1987 e ganhou prêmios Tony e um Grammy. Para interpretar a bruxa foram cogitados nomes como Catherine Zeta-Jones, Idina Menzel e Nicole Kidman. Mas Meryl Streep levou o papel – e a indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante (o longa concorre ainda nas categorias de figurino e design de produção).

Anna Kendrick (‘A Escolha Perfeita’) está ótima como Cinderela moderna. Já Johnny Depp faz uma pontinha como um lobo descaradamente sedutor. Entretanto, o troféu de melhor cena vai para o divertido duelo de egos entre dois príncipes que cantam a agonia do desencontro com suas amadas. A cantoria na montanha encerra-se com uma das melhores fotografias da obra.

Para as crianças, os momentos marcantes ficam por conta dos métodos criativos adicionados a algumas cenas, como o piche que o príncipe espalha nos degraus da escada para prender a amada. Ou a solução usada pela madrasta para que os pés de suas filhas coubessem no pequeno sapato.