Disney On Ice e Sábado Literário estão entre as dicas de atrações infantis em São Paulo

+ O Sábado Literário promove oficinas, bate-papos, palestras e contação de histórias com autores e ilustradores. O objetivo é despertar o gosto pela literatura e pela arte entre as crianças. As convidadas desta edição, no sábado (26), são a escritora Tereza Yamashita, que ministra uma oficina de origami, às 11h, e a autora Selma Maria, que promove uma animada contação de história, a partir das 15h.

Durante o evento, também ocorre uma feira de troca de livros. Para participar, basta levar livros e HQs para trocar pelas opções disponíveis. E a troca deve ser equivalente, ou seja, um livro por outro – só não vale publicações didáticas e revistas. Livre. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. Sáb. (26), 11h/17h. Grátis.

+ O Disney on Ice chega a São Paulo com ‘O Maravilhoso Mundo de Disney’, um show de patinação inédito com mais de 50 personagens. Entre eles, os amigos Mickey e Donald; as irmãs Anna e Elsa, de ‘Frozen’; Branca de Neve com os sete anões (foto); e os peixinhos Dory e Nemo. As sessões são de 4ª a domingo, até 10/6, em horários variados. Livre. Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Paraíso, 3887-3500. 4ª (30), 19h30; 5ª (31), 11h, 15h e 19h. R$ 90/R$ 320.

+ O Nickelodeon promove a terceira edição do Dia de Brincar, evento que convida os pequenos e suas famílias para se divertirem ao ar livre no Parque Villa-Lobos. Na programação, há brincadeiras, jogos, atrações musicais, espetáculos teatrais, contação de histórias e apresentações de alguns personagens famosos do canal. Livre. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 2683-6302. Sáb. (26), 10h/17h. Grátis.

CIRCO

É Mesmo uma Palhaçada

Da Trupe DuNavô, o espetáculo acompanha três palhaços que chegam ao local da apresentação e descobrem estar na cidade errada, mas precisam improvisar diante da situação inusitada. 55 min. Livre. Sesc Pinheiros. Área de Convivência. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. Grátis.

Pelo Cano

Com as atrizes Paola Musatti e Vera Abbud, o espetáculo de palhaçaria acompanha Emily e Manela, que tocam instrumentos musicais em troca de moedas e passam por uma série de situações inusitadas. 60 min. 12 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 6ª (25) e sáb. (26), 21h; dom. (27), 20h. Grátis.

Tarde de Palhaçadas

Com texto e direção de Jairo Mattos, o espetáculo conta com três palhaços: o mestre de pista Batata, o cômico Pinhão e o ranzinza Espigão. Juntos, eles montam o picadeiro e apresentam cenas clássicas do circo brasileiro. 50 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (26), 5ª (31) e 1º/6, 17h40. R$ 40.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Chico César para Crianças

O cantor paraibano apresenta seu livro infantil ‘O Agente Laranja e a Maçã do Amor’, com uma história sobre o Agente Alan Laranjeira, fiscal da prefeitura cuja tarefa é verificar o estado das frutas na Festa das Neves, na Paraíba. 90 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 3/6.

MÚSICA

Badulaque + Grupo Triii

O show especial apresenta o melhor do repertório das duas bandas, compostas por Daniel Ayres e Julia Pittier (Duo Badulaque) e Ed Encarnação, Fê Stok e Marina Pittier (Grupo Triii), que interagem com o público e apostam em arranjos feitos com instrumentos inusitados e percussão corporal. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (27), 16h (abertura, 14h30). R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Meia Volta e Meia

Concebido por Angelo Mundy e Flora Poppovic, da Mundo Aflora, o show apresenta repertório musical inspirado nas tradições populares, com coreografias e arranjos feitos com a ajuda da plateia. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (27), 12h. R$ 40.

Misturador de Palavras

O grupo Beatles para Crianças faz uma apresentação única do show de rock, baseado no disco homônimo lançado em 2017. O repertório inclui as canções ‘Voilà Monsieur’, composta por termos franceses ‘abrasileirados’, ‘Pipoca’ e clássicos do quarteto inglês, como ‘Hello Goodbye’. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 5ª (31), 15h. R$ 60.

TEATRO

Buda

Dirigido por Marcelo Romagnoli, o musical da Banda Mirim revela a história do príncipe Sidarta Gautama, que, há 2.500 anos, alcançou a iluminação e se tornou o Buda. Com música ao vivo, o espetáculo aborda temas como superação e busca por autoconhecimento. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de sáb. (26). Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 50. Até 3/6.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem de Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). R. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. A partir de sáb. (26). Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 10/6.

Feio – O Musical do Patinho

Com direção de Rafael de Castro, o espetáculo do Grupo Artemis de Teatro é uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen, que retrata a história de um pato considerado estranho por ser diferente. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (253 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 2090-7400. Sáb. (26) e dom. (27), 14h. R$ 40.

Gagá

O diretor Marcelo Romagnoli se inspira no teatro do absurdo para falar sobre velhice e infância. No enredo, Lelé e Tantã preparam uma surpresa para seu cuidador, o Sr. Gagá. 60 min. 3 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 40.

O Gigante Adamastor

Da Cia. O Grito, a peça é inspirada no ‘Canto V’ de ‘Os Lusíadas’, obra de Luís Vaz de Camões. Na adaptação, Adamastor habita um local chamado Circo das Tormentas, que monta acampamento na cidade onde mora Zito. Quando seu irmão mais velho, Pedro, some misteriosamente, o caçula deverá enfrentar desafios envolvendo a nova atração e seus seres mitológicos. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 3/6.

Henriques

Da Cia. Vagalum Tum Tum, o espetáculo inspirado em Shakespeare conta a história de um príncipe arruaceiro que promete ser uma pessoa melhor. 60 min. Livre. Tucarena (200 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. R$ 40.

A Minicostureira

A peça tem direção das irmãs Débora e Cynthia Falabella e conta a história de uma jovem tecelã, que embarca em uma jornada de autoconhecimento quando sua obra no tear vira realidade. 60 min. Livre. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Sáb. (26), 16h; dom. (27), 15h. R$ 20.

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços ‘besteirologistas’, que exploram com humor e poesia seus sonhos e fantasias em um hospital abandonado. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 8/7.

