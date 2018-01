Dirigido por Liv Ullmann, 'Miss Julie' é adaptação de peça de Strindberg

Liv Ullmann é conhecida por seus papéis nos filmes de Ingmar Bergman, sueco que dirigiu dramas psicológicos ousados como ‘Persona’ (1966). Miss Julie, dirigido pela norueguesa, é menos audacioso que os longas que protagonizava.

Baseado na peça do também sueco August Strindberg, o longa de época explora a tensão psicológica e sexual entre a aristocrata do título (Jessica Chastain) e um de seus serviçais, John (Colin Farrell). Na Irlanda do fim do século 19, numa noite de solstício de verão, Julie leva ao máximo as provocações que vem fazendo há tempos, atiçando e humilhando John enquanto faz ciúmes na cozinheira Kathryn (Samantha Morton), noiva do rapaz.

O que, a princípio, parece apenas um jogo sádico, torna-se, ao longo da madrugada, um cabo de força entre os dois, atravessado por hierarquia e paixão. Rafael Abreu