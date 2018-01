Dirigida por Rafael Gomes, peça aborda vida e obra da violoncelista Jacqueline du Pré

Após encerrar temporada de ‘Gota D’Água (A Seco)’, adaptação do musical de Chico Buarque e Paulo Pontes, o diretor Rafael Gomes volta-se à música erudita na peça ‘Jacqueline’. O novo trabalho, com texto também assinado por ele, é inspirado na vida e na obra da violoncelista Jacqueline du Pré, interpretada pela atriz Natália Lage.

Definido como uma ‘peça-concerto’, o espetáculo é escrito e encenado a partir de Concerto Para Violoncelo e Orquestra em Mi Menor Opus 85, composição de Edward Elgar bastante associada à musicista britânica.

A proposta do diretor é que as variações de intensidade da música acompanhem o andamento da trama, que aborda a conturbada relação de Jacqueline com sua irmã mais velha, a flautista Hilary du Pré. O enredo mostra essa intensa ligação entre as duas ser transformada em rivalidade artística e amorosa.

Hilary chegou a abordar o tema em ‘A Genius in the Family’, de 1997, livro escrito após a morte prematura da irmã, em 1987, vítima de uma esclerose múltipla que a fez abandonar a música no auge da carreira. Em 1998, a história das duas irmãs também foi levada aos cinemas por Anand Tucker, no longa ‘Hilary and Jackie’, com Emily Watson no papel da violoncelista.

Rafael Gomes, vencedor do Prêmio Shell deste ano por ‘Um Bonde Chamado Desejo’, diz que a peça encerra uma trilogia sobre mulheres ‘massacradas’. Além da trajetória desarranjada de Jacqueline, o diretor explorou os mistérios e devaneios de Blanche, emblemática personagem da obra de Tennessee Williams, e, mais recentemente, as tensões conjugais da personagem Joana, na adaptação de ‘Gota D’Água’.

Na visão do diretor, são “personagens que, de uma forma ou de outra, agem em direção ao destino que encontram. Jacqueline, por outro lado, é aquela que sofre o desfecho mais cruel, porém totalmente alheio às suas ações e escolhas.”

Para esta nova montagem – depois das parcerias com Maria Luísa Mendonça, em ‘Um Bonde’, e com Laila Garin, em ‘Gota D’Água’ –, Gomes se reencontra com Natália Lage, com quem já havia trabalhado em ‘Edukators’, em 2013. Os atores Daniel Costa, Fabricio Licursi e Arieta Corrêa completam o elenco da peça, que fica em cartaz até 18 de dezembro, no Sesc Consolação.

90 min. 14 anos. ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. QUANDO: Estreia hoje (2). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. Até 18/12. QUANTO: R$ 12/R$ 40.