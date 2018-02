Depois da Chuva, ganhador do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Brasília de 2013, olha para o período da redemocratização no País. Primeiro longa de Claudio Marques e Marília Hughes, mostra Caio (Pedro Maia), adolescente em Salvador, que vive a agitação política enquanto transmite um programa de rádio anarquista e clandestino. Pág. 34

