Dicas para encomendar a ceia e lugares para passar as noites de Natal e réveillon

À ESPERA DO PAPAI NOEL

Ainda dá tempo de encomendar a ceia. Confira a nossa seleção e, nas próximas páginas, dicas de lugares para comemorar o Natal e brindar a chegada de 2016.

CEIAS POR ENCOMENDA

+ NEKA GASTRONOMIA

A banqueteira Neka Menna Barreto faz ceias completas para grupos a partir de 20 pessoas e também pratos avulsos, como o canelone de bacalhau (R$ 295, 2 kg) e o ‘Picante de Frutos do Mar’ (R$ 290, 2 kg). R. Caminho do Engenho, 354, Ferreira, 3751-3333.

Bolo de Natal (Foto: Ligia Skowronski/divulgação)

+ OFICINA GASTRONÔMICA

O ‘Bolo de Natal’, com frutas secas e calda de açúcar (R$120), é arte das sócias Luciana Gebara Efeiche e Paula Chequer, que sugerem ainda a torta de alcachofra (R$ 170) e a salada de grãos (R$120), todos para até oito pessoas. R. Inocêncio Nogueira, 226, Cidade Jardim, 3034-0682.

+ LA TOQUE BLANCHE

Os chefs Marcos Godoy e Horácio Cymes entregam a ceia completa (R$ 1.650), para até 12 pessoas. São oito receitas, como o peru assado e o cheesecake com calda de frutas vermelhas. Av. Com. Alberto Bonfiglioli, 131, Granja Viana, 99975-9273.

+ SOLE

Com opções da entrada à sobremesa, o cardápio traz cuscuz de camarão (R$ 251), pernil de vitelo com molho de uvas verdes e peito de peru com frutas, farofa e fios de ovos (R$ 150, o quilo, de cada). R. Pe. de Carvalho, 55, Pinheiros, 2619-5384.

Presunto defumado (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

+ BUFFET FASANO

Elaborado pelo chef Marcelo Magaldi, o menu da ceia inclui 11 receitas (R$ 2.000, para cinco pessoas), como o presunto defumado com frutas em mostarda de cremona (foto); e o hadoque ao molho de limão e ovas. R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 912, Itaim Bibi, 3074-4700.

+ MESA III

A chef Ana Soares também capricha nas sugestões: cappelloni de pato e champignons (R$ 40, 500g) com creme de laranja (R$ 26, 400 ml); pernil de cordeiro (R$ 220, o quilo); e pudim de brioche, frutas secas e amêndoas (R$ 85). R. Alves Guimarães, 1.474, Pinheiros, 3868-5501.

Peru de Natal (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

+ RED BOUTIQUE

Quem quiser levar à mesa este peru desossado e recheado com farofa de cuscuz nordestino (R$ 98, o quilo; foto), terá de reservá-lo até quarta (16). Assim como os demais pratos para a ceia. Entre os destaques, a torta de bacalhau (R$ 60, o quilo), a ‘Porchetta Romana’ (R$ 77, o quilo) e, para sobremesa, o ‘Paris Brest’ de pistache com cerejas (R$ 67, o quilo). R. José Maria Lisboa, 1.320, Jd. Paulista, 3872-2993.

Massa recheda do La Vera Pasta (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

+ LA VERA PASTA

A rotisseria monta ceias completas, mas também vende pratos avulsos, a exemplo do ravióli em formato de árvore de Natal recheado com brie e amêndoas (R$ 43,60, 500g; foto), e da lasanha de bacalhau (R$ 81,50, quilo). R. Canário, 501, Moema, 5051-3912.

Torta semifreddo de cacau (Foto: divulgação)

+ GHEE BANQUETERIA

A torta semifreddo de cacau, calda toffee e praliné de avelã (R$ 130, foto) é a dica do chef Paulo Neves para adoçar o Natal. No menu, também há tender ao molho cítrico (R$ 170, quilo) e caldeirada de frutos do mar com castanhas portuguesas (R$ 350, 2 kg). R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho, 232, Cambuci, 3208-0767.

Bolo de nozes com baba de moça (Foto: divulgação)

+ SWEET PIMENTA

O cardápio natalino tem opções como tarte de lagostim, figos e noz pecã (R$ 143); pernil de vitela com cogumelos, pupunha assado e cenoura carameladas (R$152); e bolo de nozes com baba de moça e fios de ovos (R$ 98; foto). R. Dr. Mário Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479.

CEIAS DE NATAL

Perna de cabrito (Foto: divulgação)

+ LELLIS TRATTORIA

Na tradicional cantina de João e Fábio Lellis, os clientes serão recebidos para a ceia de Natal e réveillon com opções à la carte do menu, como a farta perna de cabrito assada, com batatas coradas e brócolis ao alho e óleo (R$ 148; foto). Especialmente para a ocasião, serão feitos pratos típicos como o ‘Peru à Califórnia’, com purê de maçã e frutas (R$ 125, para dois). R. Bela Cintra, 1.849, Jd. Paulista, 3064-2727.

+ LA GRASSA

O lombo de bacalhau ao forno com alho e ervas, tagliolini negro com pomodoro e mexilhões à provençal (foto), é uma das opções de prato principal do menu da casa (R$ 159), que inclui antepastos, entrada, prato, sobremesa e petit fours. Av. Juriti, 32, Moema, 3053-9303.

+ VARANDA

Para abrir o jantar (R$ 240), a casa servirá antepastos e salada. Entre os principais, uma sequência de pratos como o peru ao molho de cassis e mirtilo, com risoto de chester, amêndoa e damasco. R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.

+ FOGO DE CHÃO

Boa notícia aos fãs de um bom rodízio: a rede estará aberta nas noites de Natal (R$ 178) e ano-novo (R$ 198), com 20 cortes, além de carnes típicas da época, como o chester. Av. dos Bandeirantes, 538, Itaim Bibi, 5505-0791.

Gâteau de Noel (Foto: Antonio Rodrigues/divulgação)

+ CANTALOUP

Vai ser difícil escolher o que comer entre opções apetitosas do cardápio (R$ 196), como tender com chutney de manga e nozes; ravióli de lagostim; milanesa de porco; e peito de peru acompanhado de castanha portuguesa, purê de maçã e farofinha. Para arrematar, há ‘Gâteau de Noel’ (foto). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

+ ERA UMA VEZ UM CHALEZINHO

A decoração vai fazer as crianças se sentirem na casa do Papai Noel. A ceia (R$ 299,60), terá bufê de antepastos, frutas, assados, guarnições e doces. R. Itapimirum, 11, Morumbi, 3501-9322.

Agnolotti de coxa de peru (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

+ COSÌ

O chef Renato Carioni servirá o jantar em quatro etapas (R$ 185). No cardápio: carpaccio de polvo e agnolotti de coxa de peru confitada na manteiga de frutas secas e ervas aromáticas (foto). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

+ PICCHI

Sob o comando do chef Pier Paolo Picchi, a casa receberá os clientes nas noites de Natal e réveillon, com um menu a R$ 340. No dia 24, terá peru recheado com figo seco e nozes (foto), além de couvert, entrada e sobremesa. R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

+ LA CASSEROLE

Para tornar a noite encantadora, a casa servirá seu cardápio em cinco tempos (R$ 220), com direito a carpaccio de vieiras; creme brulée ao foie gras; lombo de cordeiro; e creme de marrons. Largo do Arouche, 346, Centro, 3331-6283.

+ BISTRÔ CHARLÔ

Seleção de canapés; raviolone de vieiras com pancetta; arroz cremoso de camarão e açafrão; e peito de peru estão no cardápio, que encerra com um trio irresistível de sobremesas (R$ 320). R. Barão de Capanema, 440, Cerq. César, 3087-4444.

Bacalhau com creme de cogumelos (Foto: Rogério Gomes/divulgação)

+ A FIGUEIRA

O bacalhau com creme de cogumelos, ovo e presunto pata Negra (foto), é um dos cinco pratos da ceia (R$ 380, com bebidas e serviço). Não pule o bufê de sobremesas, com rabanada. R. Haddock Lobo, 1.738, Cerq. César, 3087-1399.

+ RUBAIYAT

A ceia custa R$ 295, com bebidas não alcoólicas e uma garrafa de vinho para dois. Além, claro, dos fartos bufês de salada, pratos quentes e sobremesas. O ano-novo custará R$ 380. Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Itaim Bibi, 3165-8888.

CEIAS DE ANO-NOVO

Lagosta (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

+ COCO BAMBU

A noite de festa (R$ 400, com R$ 200 para consumação) vai começar às 22h com ceia à la carte. O prato com duas lagostas, risoto de limão-siciliano, batatas e manteiga de ervas (foto) custa R$ 229, para dois. R. Azevedo Soares, 2.150, Jd. Anália Franco, 4304-6221.

+ AMADEUS

Para o cardápio da virada (R$ 530, com bebidas), a chef Bella Masano fará seu famoso cuscuz de camarão, entradas com peixes e frutos do mar e mais quatro opções de prato. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859.

+ CLUB A

A festa dá direito a jantar assinado pela chef Renata Braune, open bar, música ao vivo e hospedagem no Sheraton WTC Hotel, a partir de R$ 1.700, para duas pessoas. Av. das Nações Unidas, 12.559, Itaim Bibi, 3043-8343.

Verrine de mirtilos (Foto: Wellington Nemeth/divulgação)

+ PRAÇA SÃO LOURENÇO

A casa montará um amplo bufê (R$ 596), com pernil de cordeiro, papilote de salmão e, entre as sobremesas, verrine de mirtilos (foto). A festa será embalada por shows ao vivo. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

+ CANVAS

O jantar da virada será em cinco etapas, com espumante nacional, vinho tinto e branco importados e bebidas não alcoólicas, por R$ 799. Já o bufê no Espaço de Eventos custará R$ 750. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin, 2845-0055.

+ TREBBIANO

Tornedor de filé mignon ao molho de funghi porcini e bacalhau em crosta de ervas estão entre os pratos do jantar (R$ 650, com bebidas), que terá jazz ao vivo, depois festa com DJ e open bar. Al. Campinas, 266, Jd. Paulista, 2183-0514.

Filé de wagyu (Foto: divulgação)

+ AROLA VINTETRES

Localizado no 23º andar do Tivoli São Paulo – Mofarrej, servirá jantar à la carte, com receitas como o filé de wagyu com purê de mandioquinha (foto). O valor (R$ 980) inclui bebidas, festa com DJ e acesso ao heliponto para assistir à queima de fogos. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900.

+ MAKSOUD PLAZA

No bufê de réveillon não faltará a tradicional salada de lentilhas com camarão, para dar sorte, entre outros pratos e sobremesas. O valor (R$ 450) inclui sucos, cerveja, dois drinques, brinde com espumante e festa. Al. Campinas, 150, Cerq. César, 3145-8000.

+ EMILIANO

As vieiras com redução de laranja abrem a ceia em cinco tempos, que terminará doce com a esfera de chocolate branco, musse de chocolate, geleia de maracujá, frutas vermelhas e avelã (foto). Custa R$ 940, com um drinque e uma taça de champanhe. R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3069-4369.

Badejo com molho de uvas (Foto: Wellington Nemeth/divulgação)

+ TERRAÇO ITÁLIA

Sentar-se perto da janela com uma das vistas mais bonitas da cidade tem seu preço. Na Sala São Paulo, o jantar com bebidas à vontade custa R$ 1.298. Na sequência de pratos: badejo com molho de uvas e espinafre (foto). Av. Ipiranga, 344, 41º andar, 2189-2929.