Dicas infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Asa Branco/divulgação

Aprendiz de Maestro – A Volta ao Mundo em 80 Compassos

Os atores Rubens Caribé (foto) e Carlos Moreno estão no inédito A Volta ao Mundo em 80 Compassos, da série Aprendiz de Maestro. O espetáculo faz uma viagem pela música clássica, sob a regência de João Maurício Galindo. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (29), 11h. R$ 70/R$ 80.

Circo de Teatro Tubinho

A companhia comemora 15 anos, lembrando seu repertório. Neste fim de semana, eles montam dois espetáculos infantis: no sábado (29), tem sessão de ‘A Orquestra dos Bichos’; e, no domingo (30), ‘Cinderela, a Gata Borralheira’. Rec. da produção: livre. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (29) e dom. (30), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dia do Saci

Fantasias e brincadeiras animam a festa ‘Domingo Pede Cachimbo’, no espaço de brincar Pé de Baraúna.

A entrada é gratuita e quem quiser colaborar pode levar pratos de comida ou bebidas. R. Iquiririm, 452, V. Indiana, 2528-1916. Dom. (30), 15h/19h. Grátis.

Já no Espaço de Leitura, às 11h, os pequenos brincam de caçar o Saci com peneiras e outros apetrechos. Às 15h, o grupo Racauí faz um show em homenagem ao personagem. Pq. da Água Branca. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. Dom.(30), 11h/18h. Grátis.

Ossobanda – Pé de Maravilha

A banda é formada por Tereza Saci, Erickson Freitas, Guilherme von Borries e Enzo Jung. Eles fazem show de lançamento de seu primeiro disco ‘Pé de Maravilha’, com histórias, cirandas e trava-línguas. 60 min. Rec. da produção: livre. Armazém da Cidade. R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena. Dom. (30), 12h. Grátis.

Mostra 15 Anos do Barracão Cultural

O grupo Barracão Cultural comemora 15 anos com uma mostra no Teatro Cacilda Becker, incluindo seu repertório infantojuvenil. Eles encerram a temporada neste fim de semana, com o espetáculo ‘Cacoete’. Rec. da produção: livre. R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb., 16h. Sessão extra: dom. (30), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até dom. (30).

VaiqueuVoo

Os Irmãos Sabatino contam a história da aviação no espetáculo. Com a linguagem do circo, eles percorrem a trajetória dos grandes aviadores da década de 1930. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025, Pinheiros, 2683-6302. Sáb. (29), 16h; dom. (30), 11h e 16h. Grátis.