Dicas de restaurantes para começar bem o ano

Foto: divulgação

+ Boa pedida para começar o ano, o Carlota serve nesta sexta (1º) almoço e jantar, incluindo opções como ‘Polvo à la Plancha’ (R$ 38), com salada morna e tortillas tostadas; camarões com cogumelos ao alho negro, espaguete de mandioquinha e pesto de shissô (R$ 70). De sobremesa: musse de chocolate belga (R$ 26; foto). R. Sergipe, 753, Higienópolis, 3663-0911.

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

+ Em clima de verão, o Le Vin Bistrô começa o ano com receitas mais leves e pratos com peixe, caso do salmão com tabule de quinoa (R$ 66; foto), do pargo com salada de batata-doce e alho-poró (R$ 58), e do bacalhau com ratatouille (R$ 66). Para fechar: sopa fria de morangos com sorvete de baunilha (R$ 18). Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924.

Foto: Rômulo Fialdini/divulgação

+ Com um ar mais informal, a Casa Europa completa dois anos e inova com o ‘bar de crudos’, no qual os pratos são preparados à vista dos clientes. Entre as opções: salmão cru temperado com azeite, vinagrete de laranja e sal marinho (R$ 21; foto); e robalo com azeite e dedo-de-moça (R$ 21). Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577. Fecha sexta (1º).

Foto: Helena de Castro/divulgação

+ Na ‘Ora Felice’, no Piselli Sud – de 2ª a 6ª, das 17h às 19h –, o segundo drinque é cortesia. Na seleção, o ‘L’universo di Piselli’ (R$ 32; foto), com gim, licores, sucos cítricos, purê de maçã verde e manjericão; e o ‘Cello Summer’ (R$ 29), com espumante e limoncello. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Europa, 3031-5404. Fecha sexta (1º).