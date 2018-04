Dicas de quitutes para o fim de semana

Foto: divulgação

SABOR DE FESTA. Não quer ter trabalho na virada do ano? A Dona Deôla aceita encomendas até segunda (28). No cardápio estão pratos como a quiche de aspargos verdes e queijo emental (R$ 57); o cheesecake com calda de damasco (R$ 76,80; foto); e a rabanada com calda de vinho do Porto e uvas passas (R$ 49,80, o quilo). R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640.

Foto: Luís Vinhão/divulgação

PARA ADOÇAR O FIM DO ANO. O panetone foi parar no palito, na padaria Villa Grano. O chocotone, por exemplo, ganha recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate. Já a versão de trufa de capim-santo vem com chocolate branco (R$ 58, o quilo; foto). Outra invenção é o panetone no copinho com brigadeiro (R$ 59, o quilo). R. Borges Lagoa, 371, V. Clementino, 5083-5215. Fecha dia 25.

ENCOMENDAS. As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos, da rotisseria Pastagrano, valem a viagem até a loja. Prove receitas como o fagottini com queijo de cabra e pera (R$ 39, 400g), e o manicotti de cordeiro com hortelã (R$ 40, 400g). Apenas nos fins de semana, vende pães e antepastos, como caponata e sardela (R$ 11/R$ 13). Até dia 28, aceita encomendas de massas e assados para a ceia de réveillon. R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., até 14h). Fecha hoje (25); 5ª (31), até 14h.

SOLIDARIEDADE. É a maior loja da rede norte-americana Ben & Jerry’s no mundo – famosa pelos sorvetes de massa densa e com pedaços. Na vitrine, estão sabores campeões de vendas: ‘Cherry Garcia’, ‘Chocolate Fudge Brownie’ e ‘Chunky Monkey’, com pedaços de banana. A bola custa R$ 10 (R$ 16, duas; R$ 21, três). Até 6/1, dará um sorvete em troca de brinquedos para doação. R. Oscar Freire, 957, Jd. Paulista, 3213-9127. 10h/22h. Fecha hoje (25); 5ª (31), até 18h.