Shows celebram o Dia Mundial do Rock

Celebrado no dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock é pretexto para artistas do estilo comemorarem em grande estilo. Em apresentação no Citibank Hall no sábado (11), a Nação Zumbi mostra seu caldeirão rítmico, com base no álbum que a banda lançou no ano passado. Contemporâneos da banda pernambucana, os Raimundos fecham a noite tocando sucessos dos 20 anos de carreira e músicas do disco ‘Cantigas de Garagem’ (2014). Na 2ª (13), a rádio 89FM promove show coletivo no Espaço das Américas, com diversas gerações do rock nacional. As bandas Bula, CPM 22, Ira! e Nem Liminha Ouviu – esta especialista em versões para clássicos do underground – participam da apresentação.

Raimundos

ONDE: Citibank Hall (6.110 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. QUANDO: Sáb. (11),22h. QUANTO: R$ 70/R$ 200.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. QUANDO: 2ª (13), 17h. QUANTO: Grátis (trocar dois litros de leite de caixinha por um ingresso, com agentes da rádio espalhados pela cidade)